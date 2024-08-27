Чому розлучилися Абрамов і Алсу: адвокат озвучив таємну причину

Російський адвокат Олександр Добровінський, який представляє інтереси Яна Абрамова, який розлучається з російською співачкою Алсу , назвав секретну причину, через яку розпався шлюб знаменитості.
Як повідомляє пропагандистський ресурс Стархіт, за словами адвоката, у справі про розлучення пари з'явилися нові дані.
"Зовсім нещодавно з'ясувалася обставина, за якою шлюб між Яном і Алсу Абрамовими більше тривати не може. Це кінець. І сьогодні в цій справі було поставлено офіційну крапку. Думаю, жодна зі сторін не буде оскаржувати. Тому та обставина, яка з'ясувалася, обом сторонам відома. На жаль, це кінець", - каже Добровінський.
Він не називає прямим текстом очевидну причину розлучення пари. "Думаю, настане час, я отримаю дозвіл від свого клієнта це оприлюднити. Але він дуже трепетно ставиться до своєї сім'ї... Не знаю, якщо він дозволить сказати, я скажу", - повідомив він.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Нагадаємо, раніше росЗМІ написали, що артистка вже знайшла собі нового коханого, з яким будує стосунки, тому Абрамов переживає, що коханцю дружини дістанеться статок після розлучення. "Подружжя давно не живе разом. У Алсу вже нове кохання", - заявило джерело.
Раніше також пропагандистські ЗМІ підловили співачку Алсу і спробували дізнатися у неї подробиці її особистого життя. Зокрема, їх цікавили подробиці розлучення з її поки ще чоловіком Яном Абрамовим.
Вас також може зацікавити:
- "Сильно страждала": путіністка Кудрявцева видала правду про зради чоловіка Алсу
- "Уже нове кохання": співачка Алсу завела коханця - ЗМІ
- Не можуть повірити: Алсу розповіла, як діти реагують на вчинок її чоловіка
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред