Співачка Алсу і Ян Абрамов розлучилися і більше не є сімейною парою.

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Пара Алсу-Абрамов більше не є чоловіком і дружиною / Колаж Главред, фото Instagram/alsou

Російський адвокат Олександр Добровінський, який представляє інтереси Яна Абрамова, який розлучається з російською співачкою Алсу , назвав секретну причину, через яку розпався шлюб знаменитості.

Як повідомляє пропагандистський ресурс Стархіт, за словами адвоката, у справі про розлучення пари з'явилися нові дані.

"Зовсім нещодавно з'ясувалася обставина, за якою шлюб між Яном і Алсу Абрамовими більше тривати не може. Це кінець. І сьогодні в цій справі було поставлено офіційну крапку. Думаю, жодна зі сторін не буде оскаржувати. Тому та обставина, яка з'ясувалася, обом сторонам відома. На жаль, це кінець", - каже Добровінський.

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Він не називає прямим текстом очевидну причину розлучення пари. "Думаю, настане час, я отримаю дозвіл від свого клієнта це оприлюднити. Але він дуже трепетно ставиться до своєї сім'ї... Не знаю, якщо він дозволить сказати, я скажу", - повідомив він.

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Нагадаємо, раніше росЗМІ написали, що артистка вже знайшла собі нового коханого, з яким будує стосунки, тому Абрамов переживає, що коханцю дружини дістанеться статок після розлучення. "Подружжя давно не живе разом. У Алсу вже нове кохання", - заявило джерело.

Раніше також пропагандистські ЗМІ підловили співачку Алсу і спробували дізнатися у неї подробиці її особистого життя. Зокрема, їх цікавили подробиці розлучення з її поки ще чоловіком Яном Абрамовим.

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