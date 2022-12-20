Віктор Павлик зізнався, чому побоюється свою молоду дружину

Катерина Репяхова молодша за артиста на 28 років - термін, який з кожним роком стає все помітнішим.

Віктор Павлик соромиться різниці у віці з Катериною Репяховою / instagram.com/repyahovakate

Український музикант, Народний артист України Віктор Павлик та українська блогерка і бізнесвумен Катерина Репяхова нещодавно відзначили 7 річницю відносин.

У законному шлюбі вони з 2020 року, в 2021 році у пари народився син Михайло. Між Віктором та Катериною 28 років різниці, через що над ними нерідко жартують.

І хоч сама Репяхова до цього ставиться з іронією, адже гаряче любить свого 56-річного чоловіка, Павлик, схоже, теж іноді соромиться того, що взяв за дружину таку молоду жінку.

На своїй сторінці в Instagram блогерка показала відеохроніку її стосунків з музикантом, а потім показала кумедну розмову з чоловіком у сторіс.

"Віктор Франкович знаєте, що мені каже? Каже, що я його здам в будинок для престарілих. Нормально він взагалі про мене думає?" - розповідає Катерина. На що Павлик заявив: "Кажуть, що в Пущі-Водиці є такий для артистів. Кожен має свій номер, свою кімнатку. Живуть як у бога за пазухою, як кіт в маслі". Репяхова з посмішкою попередила, що все буде залежати від поведінки Павлика: "Якщо не будеш робити мені нерви, то будемо жити довго".

Раніше Віктор Павлик показав свою 82-річну маму Олександру Григорівну - він разом із півторарічним сином Мішею відвідав її напередодні свят у рідній Теребовлі.

Також Катерина Репяхова, дружина музиканта, заткнула рот злостивцям, які підколюють подружжя через велику різницю у віці, і показала, як Віктор Павлік грає м'язами на камеру.

Інші новини: