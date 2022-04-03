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Плюс один ворог: Оля Цибульська накинулася на Ані Лорак за злочинне замовчування війни в Україні

3 квітня 2022, 03:45

"Киця всієї України" без вагання назвала Куєк співучасницею жахів, які творять рашисти.

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Цибульська розкритикувала Лорак за замовчування війни / Колаж

Українська співачка і телеведуча Оля Цибульська дала інтерв'ю для шоу Зірковий шлях, в якому обговорила з Аліною Доротюк, як змінилося її життя під час війни.

Артистка поділилася історіями про страх бути обстріляною, поки вибиралася в безпечне місце, про батьків, які були в Ірпені під час окупації, і про племінницю, яка народилася під час війни. Безліч страшних і зворушливих моментів було згадано в особистій (що для воєнного часу - розкіш) розмові.

Не оминула увагою Цибульська і тему, особливо гостру для українського шоу-бізнесу: зірок українського походження, які, незважаючи на військову агресію РФ, так чи інакше підтримують злочинний режим Путіна, і продовжують будувати кар'єру в окупанта.

Співачка вважає: після такого віроломства шлях на батьківщину їм замовлено.

Синонімом для українських артистів з проросійськими поглядами та їх зради стала Ані Лорак, яка продовжує наполегливо зберігати мовчання про війну в її рідній країні. Про неї Цибульська висловилася так: "Я не можу бачити і чути їх. Я не знаю, що має статися, щоб мені захотілося таких людей побачити. Я не знаходжу виправдання. Для мене мовчання – це підтримка того, що відбувається. І найстрашніше для мене було, що першими днями мовчали наші ж артисти. Українці, які там працювали, починаючи з 2014 року. Їздили туди з гастролями, з концертами та розповідали, що вони голуби світу – та сама Ані Лорак. "Ми голуби світу". Гинути діти почали першого ж дня, і коли ти мовчиш і ховаєш язик... Як це можливо?!"

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Раніше французький актор Жерар Депардьє, який отримав громадянство Росії, різко засудив президента-диктатора Володимира Путіна за війну, розв'язану в Україні.

Інші новини:

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