Племінник Ольги Сумської оцінив її реакцію за його "наїзд" на її доньку-мовчунью Паперну

В'ячеслав Хостікоєв, актор київського театру імені Франка і нащадок знаменитих українських артистів Наталії Сумської та Анатолія Хостікоєва, прокоментував для проєкту "ЖВЛ" нещодавні скандальні висловлювання на свою адресу власної тітки - Ольги Сумської.
"Звичайно, для Олі цей заголовок був неприємний. Прекрасно її розумію. Їй важко. Але я ні на кого не нападав. Я її люблю і підтримую, і Тоню теж люблю. Найбільше хочу її побачити. Оля - прекрасна людина. Я їй дякував за те, що саме їй вдалося поховати бабусю. Не було можливості приїхати, тому що на вулиці вбивали людей", - висловився артист.
Хто така Ольга Сумська
Ольга Сумська - українська актриса і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).
Нагадаємо, нещодавно В'ячеслав Хостікоєв в інтерв'ю зазначив, що не спілкується зі своєю двоюрідною сестрою Антоніною Паперною, яка постійно мешкає в країні-агресорі Росії та жодного разу за два роки не висловилася про війну. Актор розповів, що Антоніна (старша донька Ольги Сумської) не відповідала на його повідомлення після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
"Мені досі неприємно. Це відчуття, коли летять ракети, померла бабуся, і ти пишеш своїй сестрі: "Тоня, тут таке відбувається! Бабуся померла! Що там у тебе?". Вона переглянула. Я пишу ще, пишу і пишу, нуль відповіді. На цьому 27 числа була остання комунікація з Тонею. Я думав про це. У неї є сім'я і діти. Її чоловік може мати проросійську позицію. У мене є багато запитань до неї. Мені б просто хотілося подивитися в її очі і зрозуміти її історію, як це з її боку", - сказав Хостікоєв.
Сумська у відповідь люто заступилася за дочку, яка мовчить про війну в Україні та будує кар'єру в РФ. Актриса також звинуватила племінника у брехні за слова про те, що її дочка не приїхала на похорон бабусі. За словами Сумської, Паперна брала участь у похороні бабусі, але дистанційно - через відеозв'язок.
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