Співачку Jerry Heil запідозрили в гомосексуальній орієнтації

Jerry Heil прокоментувала чутки про її гомосексуальну орієнтацію / instagram.com/thejerryheil

Співачка і блогерка Jerry Heil, в миру Яна Шемаєва, розвінчала всі міфи і плітки, які ходять про неї, в інтерв'ю для YouTube-каналу ТОР.

Найгарячішою темою бесіди Яни з ведучим Тарасом Себестяновичем стала сексуальна орієнтація дівчини. Шемаєва вирішила не підливати масла вогонь пліток і відверто розповіла про те, хто ж їй подобається.

Інтерв'юер розповів дівчині, що багато хто вважає її лесбіянкою через те, що вона в свої 26 років все ще незаймана.

Збентежена Яна пожартувала: "Так, у мене є дівчина. Просто у неї пальчики занадто короткі. Дівчина з маленькими ручками у мене".

Відсміявшись Шемаєва розповіла, що про її орієнтацію у неї стали питати навіть люди з близького оточення. Наприклад, її піарниця.

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Jerry Heil Яна Шемаєва має образ ідеального партнера / instagram.com/thejerryheil

"Насправді, ні. У мене навіть є образ хлопця, який мені подобається. Коротше я по хлопчикам",- раз і назавжди закрила це питання Jerry Heil.

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Отже камінг-аут Jerry Heil не відбувся. Але раніше в нетрадиційній орієнтації зізнався співак Melovin, за що піддався булінгу і цензурі.