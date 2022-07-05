Перевороту в Росії не буде: Бренсон назвав єдиний спосіб завершити війну в Україні

Британський бізнесмен вважає, що українцям під силу вигнати окупантів з країни.
Британський мільярдер і засновник корпорації Virgin Річард Бренсон вважає, що перевороту у РФ найближчим часом не буде. Причиною цьому він назвав відсутність сміливості у російських бізнесменів.
В інтерв'ю "Фактам" Бренсон заявив, що єдиний спосіб завершити війну – відкинути окупантів назад.
"Я говорив з власниками бізнесу, щоб сформувати лист, створити групу. Але я, чесно кажучи, не думаю, що вони досить сміливі, щоб це зробити, і наслідки для них були суттєві. Колись це настане, я сподіваюся", - сказав Бренсон.
Бізнесмен упевнений, що Україна здатна витіснити окупантів з країни за допомогою необхідної зброї. Також в цьому повинні допомогти санкції.
читайте такожТихий переворот в Росії: що вказує на те, що Путіна виводять з гри"Єдиний спосіб завершити цю війну, це якщо Україна почне відкидати росіян назад. І тоді в один день можна буде досягти мирної угоди. Але цього не станеться, поки Путін відчуває, що у нього є перевага", – підкреслив Бренсон.
Нагадаємо, наприкінці січня Британський мільярдер і засновник корпорації Virgin Річард Бренсон закликав лідерів бізнесу об'єднатися і відстояти суверенітет України на тлі російської агресії.
Зокрема, Бренсон заявив про необхідність послати чіткий сигнал Росії та її президенту Володимиру Путіну, що агресія завжди неприйнятна.
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