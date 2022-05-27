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Росія - велика Україна, переворот у Кремлі і повстання мас: названі три сценарії повалення Путіна

27 травня 2022, 18:42

Вторгнення в Україну перетворило Росію на нацистську диктатуру і має призвести до подальшого падінням режиму Володимира Путіна.

Путина
Путіна можуть відсторонити від влади військові та спецслужби РФ - Bild / Колаж УНІАН, Reuters

Є надія, що після нападу Росії на Україну піде падіння режиму Володимира Путіна. Своїм правлінням він приніс у уосійську державу путінізм, як свого часу це зробив Гітлер, який оформив у Німеччині нацизм. Існують три сценарії падіння правлячого режиму у Кремлі: перехід до моделі розвитку України, палацовий переворот і повстання мас з перспективою розпаду країни на республіки.

Як повідомляє німецьке видання Bild, такі заяви прозвучали в четвер, 26 травня, під час секретного саміту у Литві. Там відбулася зустріч затятих критиків президента РФ Володимира Путіна. Вони обговорювали варіанти усунення його від влади.

читайте такожОстання надія Путіна: як російська дипломатія попрямувала по шляху ГітлераСеред учасників, зазначають журналісти, були політики, бізнесмени, а також журналісти РФ та Європи. Всі вони сподіваються, що після військового вторгнення Росії в Україну відбудеться падіння режиму Путіна.

"Путін веде війну не тільки проти України, він веде війну проти російського народу", - зазначив колишній російський чиновник на таємному саміті.

Всі учасники заходу переконані, що Путін приніс до Росії путінізм, як у минулому Гітлер до Німеччини нацизм.

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"Німці були придушені Гітлером, як росіяни, але обидва народи зробили це досить легко для своїх деспотів", - сказав виданню співрозмовник, який брав участь у зустрічі.

Також ще один журналіст зазначив, що після нападу на Україну Росія стала "нацистською диктатурою". Причому війна проти української держави продиктована не тільки геополітикою, а й має етнічний характер.

Сценарії зміни влади у Росії

"Росія стане великою Україною"

Передбачається, що це найоптимістичніший сценарій, в рамках якого тріщини в режимі Путіна призведуть до його смерті, після чого у Росії відбудуться демократичні вибори, а сама держава стане розвиватися шляхом України.

Усунення Путіна

Під час палацового перевороту Путіна усувають від влади його ж генерали в збройних силах і спецслужбах. На заміни прийде більш-менш войовничий режим.

Переворот у вигляді повстання мас

Такий сценарій розвитку подій можливий, якщо "неосвічені маси" повстануть проти режиму Володимира Путіна, відчаю і злиднів. У всіх містах будуть вуличні бої, а країна в підсумку розпадеться на велику кількість республік.

Нагадаємо, раніше журналісти The Telegraph написали матеріал, в якому заявили, що президент РФ Володимир Путін опинився майже в повній ізоляції після нападу на Україну. Його війська не змогли захопити Київ та Харків, а економіка зіткнулася з потужними санкціями. При цьому незабаром армія України налічуватиме мільйон осіб, озброєних найновішою зброєю Заходу.

Тим часом, як пише The New York Times, на Заході йдуть дебати щодо завершення війни Росії проти України. США вважають, що російську державу треба виключити з міжнародних процесів, а деякі країни Європи побоюються Путіна. Особливе значення з цього питання матиме думка Володимира Зеленського та союзників України.

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