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Війська РФ атакували ЗСУ на декількох напрямках і отримали удар у відповідь – Генштаб

25 серпня 2022, 19:43

Армія Росії не змогла досягти просування - окупанти зазнали втрат і змушені були відійти.

ЗСУ війська РФ
Армія України продовжує битися з військами Росії та відбиває атаки окупантів / Колаж Генштаб ЗСУ, Reuters

Окупаційні війська РФ штурмували позиції сил оборони України на Донбасі, у Харківській області та на півдні. Однак просунутися загарбникам не вдалося. Вони зазнали втрат і під ударами контратак українських військових змушені були відійти. Про це розповіли в Генеральному штабі ЗСУ.

Згідно з зведенням Генштабу, у четвер, 25 серпня російська армія знову штурмувала позиції сил оборони України на Харківському напрямку. Окупанти завдали артилерійських та танкових ударів по населених пунктах Одноробівка, Цупівка, Прудянка, Базаліївка, Циркуни, Петрівка, Великі Проходи, Розсадник, Іванівка, Коробочкине, Слобожанське та Чепіль. Росіяни били авіацією в районах Розплідника, Пришиба і Залимана.

Війська противника намагалися здійснити просування біля Петрівки, але також зазнали втрат. Ворог веде розвідку, застосовуючи безпілотні літальні апарати.

Ситуація на Донбасі

На Слов'янському напрямку росіяни артилерією обстрілювали населені пункти неподалік Великої Комишувахи, Краснопілля, Нової Дмитрівки, Долини та Дібровного.

Неподалік Долини та Дмитрівки ЗСУ відбили ворожий штурм.

На Краматорському напрямку окупанти застосували артилерію і танки для обстрілу територій біля населених пунктів Спірний, Званівка, Сіверськ і Пришиб. Ворожі війська намагалися поліпшити своє тактичне становище поблизу Старого Каравану. Безуспішно. Змушені були відійти.

На Бахмутському напрямку ворог завдавав артилерійських ударів поблизу Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого та Кодеми. Авіаційного удару противника зазнали райони Соледара, Зайцевого, Кодеми та Яковлівки.

Наступали окупанти в бік Кодеми та Бахмутського. Зазнали втрат і змушені були відступити.

На Авдіївському напрямку війська агресора посилили свій наступ. Всіма силами, які у них є на цій ділянці фронту, вони намагалися витіснити українські війська з їх позицій.

Окупанти обстріляли важливі об'єкти військової та цивільної інфраструктури в районах Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки, Невельського, Первомайського, Водяного, Залізного та Олександропілля.

Здійснили спробу прориву оборону біля Первомайського, але безрезультативно.

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Південнобузький напрямок

Війська Росії сконцентрували свої зусилля на утриманні позицій і обстрілах української армії. Росіяни, використовуючи артилерію і танки, обстрілювали лінію розмежування. Противник завдав авіаційного удару недалеко від Білого Колодязя

Південнобузький напрямок

Армія РФ зосередилася на утриманні позицій і обстрілах ЗСУ. Також окупанти з артилерії і танків обстрілювали лінію розмежування. Завдали авіаудару неподалік Білого Колодязя.

Ворог намагався провести розвідку боєм біля Благодатного і Таврійського, але відійшов, бо отримав жорстку відповідь від українських захисників.

Війна Росії проти України

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше сказав, що Україна не піде на територіальні поступки Росії. Київ не збирається переносити війну на майбутнє. Тому українська держава має намір відновити свою територіальну цілісність у кордонах 1991 року.

У ГУР Міноборони України попередили про можливе загострення війни вже незабаром. Окупанти поки не готові виводити свої війська, однак ЗСУ прагнуть звільнити всі свої території.

Президент Володимир Зеленський не виключив відновлення перемовин України та Росії. Однак для цього Москва повинна погодитися на умову Києва. Йдеться про виведення російських військ з українських територій

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