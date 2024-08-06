Переломи, опіки, зашите обличчя: зірку "Слуги народу" серйозно поранено на фронті

Український актор театру, кіно і телебачення Андрій Валенський вирушив захищати нашу країну зі зброєю в руках у 2023 році. Нещодавно стало відомо, що артист отримав серйозне поранення на Донецькому напрямку.
Знімок пораненого воїна у своєму блозі у Facebook розмістив його колега Артем Мяус, який зустрів Валенського в одній із київських лікарень, де той зараз проходить лікування. "Де б ще зустрілися. Андрій Валенський живий! Трохи покоцаний, але живий!!! Відновлюється в Києві!!!" - пише Мяус.
Інформацію про поранення актора-воїна також публікує Римма Зюбіна. Вона розкрила подробиці його травм. Також відомо, що на Андрія Валенського чекає ще одна операція і тривалий період відновлення.
"Сталося це в Донецькій області між Кліщіївкою та Іванівським. У Андрія Валенського черепно-мозкова травма, контузія, розбите та зашите обличчя, зламаний ніс, зламана ліва рука, обпечена права рука, роздроблене праве стегно", - пише акторка.
Близькі Андрія Валенського відкрили "банку" для тих, хто хоче допомогти акторові з лікуванням та реабілітацією.
Хто такий Андрій Валенський?
Андрій Валенський - український актор. Служив у Харківському українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка, Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки та Київському театрі на лівому березі Дніпра. Вибрана фільмографія: "Слуга народу", "Розтин покаже", "Пес", "Останній яничар" тощо.
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Раніше стало відомо, що український музикант Андрій Данилко більше не хоче бути суддею Нацвідбору Євробачення. Артист прокоментував конкурси останніх років і мотивував своє рішення.
Також зірка "Жіночого кварталу", акторка та комік Тетяна Песик, поскаржилася шанувальникам на стан здоров'я. Обстеження лікарів показало невтішні результати.
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