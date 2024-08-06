Переломи, опіки, зашите обличчя: зірку "Слуги народу" серйозно поранено на фронті

Андрій Валенський дістав важкі поранення в боях у Донецькій області.

https://glavred.net/stars/perelomy-ozhogi-zashitoe-lico-zvezda-slugi-naroda-serezno-ranen-na-fronte-10586177.html Посилання скопійоване

Андрій Валенський поранений - актор Андрій Валенський отримав поранення на фронті / колаж: Главред, фото: instagram.com/andreivalenskii

Український актор театру, кіно і телебачення Андрій Валенський вирушив захищати нашу країну зі зброєю в руках у 2023 році. Нещодавно стало відомо, що артист отримав серйозне поранення на Донецькому напрямку.

Знімок пораненого воїна у своєму блозі у Facebook розмістив його колега Артем Мяус, який зустрів Валенського в одній із київських лікарень, де той зараз проходить лікування. "Де б ще зустрілися. Андрій Валенський живий! Трохи покоцаний, але живий!!! Відновлюється в Києві!!!" - пише Мяус.

Інформацію про поранення актора-воїна також публікує Римма Зюбіна. Вона розкрила подробиці його травм. Також відомо, що на Андрія Валенського чекає ще одна операція і тривалий період відновлення.

відео дня

"Сталося це в Донецькій області між Кліщіївкою та Іванівським. У Андрія Валенського черепно-мозкова травма, контузія, розбите та зашите обличчя, зламаний ніс, зламана ліва рука, обпечена права рука, роздроблене праве стегно", - пише акторка.

Близькі Андрія Валенського відкрили "банку" для тих, хто хоче допомогти акторові з лікуванням та реабілітацією.

Андрій Валенський поранений - актор Андрій Валенський отримав поранення на фронті / Facebook Артем Мяус

Хто такий Андрій Валенський? Андрій Валенський - український актор. Служив у Харківському українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка, Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки та Київському театрі на лівому березі Дніпра. Вибрана фільмографія: "Слуга народу", "Розтин покаже", "Пес", "Останній яничар" тощо.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше стало відомо, що український музикант Андрій Данилко більше не хоче бути суддею Нацвідбору Євробачення. Артист прокоментував конкурси останніх років і мотивував своє рішення.

Також зірка "Жіночого кварталу", акторка та комік Тетяна Песик, поскаржилася шанувальникам на стан здоров'я. Обстеження лікарів показало невтішні результати.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред