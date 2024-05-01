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Король Чарльз розповів про свою реакцію на діагноз "рак"

Олена Кюпелі
1 травня 2024, 12:11
Британський монарх король Чарльз поділився своїми почуттями з онкохворими пацієнтами.
Король Чарльз
Король Чарльз підтримав пацієнтів / колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily/

Король Чарльз розповів пацієнтам про "шок", коли дізнався про онкологічний діагноз.

Монарх розговорився, коли повернувся до громадських заходів після відвідин лікарні, де підтримував пацієнтів із таким самим діагнозом.

Пацієнт запитав короля, як він почувався, поки лікувався від раку: "Зі мною все гаразд, дякую. Не так уже й погано", - відповів король, якого цитує Independent.

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Виглядаючи розслабленим і усміхненим, король разом із королевою Каміллою відвідав спеціалізований онкологічний центр у центрі Лондона. Це був його перший великий публічний виступ після того, як йому поставили діагноз "рак".

Обидва широко посміхалися і махали глядачам, вітаючи співробітників.

Це був перший публічний виступ 75-річного монарха після того, як йому поставили діагноз "рак", і він був зроблений після заяви Букінгемського палацу, в якій говориться, що король домігся позитивного прогресу в лікуванні.

Чарльз також був оголошений новим покровителем організації Cancer Research UK, взявши на себе патронаж своєї матері, покійної королеви Єлизавети.

Чарльз III - останні новини

Раніше стало відомо, що Букінгемський палац після новин про онкологію Чарльза III приступив до розробки плану на випадок раптової смерті монарха. Сценарій прощання отримав назву "Міст Менай".

Також з'явилися подробиці, що сказав Чарльз, на той момент - принц Уельський, своїй нареченій Діані Спенсер у ніч перед їхнім весіллям. Таємницю розкрила близька подруга леді Ді.

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