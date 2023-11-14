Пародіює Пугачову і Распутіну: ЗМІ розповіли, як Лорак стала "клоунесою" у Пєскова

Відома співачка родом з України Ані Лорак стала однією з найулюбленіших клоунес при "дворі" путінського прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова.

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Ані Лорак нібито тепер користується заступництвом Дмитра Пєскова / колаж Главред, фото УНІАН

Скандально відома попспівачка родом з України Ані Лорак, яка давно живе в країні-агресорі РФ, заробляє криваві рублі і ні словом, ні півсловом про війну, яку розв'язав Кремль проти України, знайшла покровителів ‒ в особі прессекретаря російського диктатора Путіна Дмитра Пєскова і його дружини, колишньої фігуристки Тетяни Навки. Про це повідомляє портал "Обозрєватєль" з посиланням на власні джерела.

Є інформація, що на одному з корпоративів Навка попросила Лорак спародіювати пісні Маші Распутіної та Алли Пугачової (дарма, що останню в країні-агресорі активно шельмують). Лорак погодилася і виконала пару клоунських номерів.

За словами інсайдера, Навка залишилася у великому захваті від пародій Лорак, а сам Пєсков на радощах в якості заплатив їй на 10 тисяч доларів понад гонорар.

Більш того, нібито саме кремлівський глашатай згодом допоміг Лорак "зам'яти" її проблеми з російськими правоохоронцями - з приводу її "українського патріотизму" і "спонсорування ЗСУ".

Також повідомляється, що тепер Лорак на такому форматі заробляє більш-менш постійно – і накидає 10 тисяч доларів США до основного прайсу за концерт, якщо російські товстосуми просять її заспівати музичні пародії.

Дружина Пєскова Тетяна Навка нібито фанатіє від пародій у виконанні Лорак / УНІАН

Нагадаємо, раніше Ані Лорак налякала мережу сильно натягнутим обличчям - співачка відчайдушно молодиться, і в гонитві з красою вона незмінно програє. Результати пластики і філерів не завжди на обличчі Лорак можна приховати навіть ретушшю.

Пізніше Ані Лорак в міні рознесли за цинічні опуси у її блозі. Артистка вирядилася в сукні, яка ледь прикрила її бюст, і вирішила поміркувати про любов.

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