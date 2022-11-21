УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Паніки немає: єдиний син зрадниці Наташі Корольової біжить з РФ

21 листопада 2022, 22:38

Архип Глушко разом з нареченою-стриптизеркою планує покинути країну найближчим часом.

Архип Глушко, Наташа Корольова
Архип Глушко залишає РФ і переїжджає в США / instagram.com/grek_grex

20-річний Архип Глушко - син співачки-зрадниці українського походження Наташі Корольової і агресивно-налаштованого путініста-стриптизера Тарзана. Незважаючи на переконання батьків, їх нащадок, схоже, не планує жертвувати своїм життям заради примарного "русского мира", в який вірять його батьки.

Антивоєнних заяв Архип не робив, проте їхати на фронт в його плани не входить. Навесні син Корольової закінчує університет, а продовжувати здобувати освіту планує вже десь на "загниваючому Заході", подалі від призову.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на інтерв'ю Глушко-молодшого. Разом зі своєю нареченою-стриптизеркою він хоче переїхати до бабусі в США.

Людмила Поривай, мама Наташі Корольової, має чітку проукраїнську позицію, і не заперечує того, що її зять і батько Архипа виявився порядним гадом через його підтримку у війні в Україні. Як батьки Глушко-молодшого реагують на рішення їхнього сина, поки невідомо.

Раніше стало відомо, що російський музикант-опозиціонер Іван Алексєєв (він же Noize МС), з 2014 року активно підтримує Україну, отримав звання "іноагента" РФ. Сам Нойз цю новину прокоментував з іронією.

Також відомий український телеведучий і шоумен Анатолій Анатоліч жорстко розніс позицію переважної більшості російських акторів, які підтримали криваву війну проти України, розв'язану диктатором Володимиром Путіним.

Інші новини:

шоу-бізнес Наташа Корольова новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

23:23

"З ногами печалька": поранений окупант Міша сховався від ЗСУ під ліжко, але його знайшли

23:20

Мікрофон не встигли віддати: Кіркоров зганьбився через фонограму прямо на сценіВідео

23:10

Модна стрижка 2023 неповторної краси, яка пасує всім жінкам взимку і омолоджуєФото

23:01

Буде блищати як нова: як очистити мийку з нержавійки за 5 хвилин без хіміїВідео

22:38

Паніки немає: єдиний син зрадниці Наташі Корольової біжить з РФ

Реклама
22:38

Україні розслаблятися не можна, Путін шукає зброю для продовження терору - Безсмертний

22:30

"Їй подобався Янукович, тепер Путін": колишній "путіністки" Єгорової натякнув на причину розлученняВідео

22:30

Хитрі злодії добре знають про ці місця: де не можна ховати гроші у квартирі

22:14

В Україні впадуть ціни на 3 найпопулярніші продукти до кінця рокуВідео

21:41

"Путін здуру провів псевдореферендуми": політолог назвав провал Росії через втрату ХерсонаВідео

21:11

"Не виконала зобов'язання щодо Сирії": Ердоган публічно принизив РосіюВідео

20:58

Які подарунки не можна дарувати на Новий Рік 2023: кролик принесе великі неприємностіВідео

20:36

Травесті-діва Монро в спокусливих мереживах приготувалася до оргії на Щекавиці

20:23

"Запасіться теплим одягом і ковдрами": українцям світять 4 місяці відключень - YASNOВідео

20:10

Прикмети на 23 листопада: чому в цей день ніколи не можна нічого віддавати людямВідео

19:59

"Стовідсотковий результат" : у ЗСУ розкрили деталі роботи систем ППО IRIS-Т і NASAMSВідео

19:47

"Наше військове Бандерятко": відома снайпер Євгенія Емеральд розкрила стать майбутньої дитиниВідео

19:44

Пішли мстити: Росія почала обстріл Херсона, лунають вибухиВідео

19:31

"Зафігачьте "Калібром" : у Лукашенка запропонували РФ завдати удару по Україні і назвали цільВідео

19:21

Російські окупанти обрали нову ціль після втрати Херсона: у Міноборони назвали напрямокВідео

Реклама
19:20

Путін сподівається на корисних ідіотівПогляд

19:16

"Били струмом по статевих органах": мешканець Херсона розповів про страшні подробиці тортур росіян

19:10

1+1 теж долучився: на безпековому форумі у Канаді презентували документальний проєкт про Україну

19:07

"РФ зазначає невдачу за невдачею": у НАТО назвали стратегічні помилки Путіна під час війниВідео

19:01

Бюджетний освіжувач для унітазу своїми руками: 4 простих способи для пахучої туалетної кімнати

18:57

"Грандіозний успіх": експерт пояснив, завдяки чому Україні вдалося звільнити ХерсонВідео

18:42

Гороскоп на грудень 2022 для Близнюків: легкі гроші, нові друзі та хороші новини

18:41

Гороскоп на завтра 22 листопада 2022: Левам - успіх у справах, а Козерогам - гра в мовчанку

18:36

Наташа Корольова вивалила свої принади та нарвалася на критикуВідео

17:55

"Путіністка" Єгорова жорстко обізвала Зеленського і приписала собі його успіх у кар'єріВідео

17:51

Крижаний дощ влаштує катастрофу: в Україну мчить нова погодаВідео

17:30

Готуємо повітряний крем для бісквіту за 5 хвилин: потрібно лише два інгредієнтиВідео

17:22

Через інцидент у Польщі Росія буде і далі пробивати кордони НАТО-НевзлінВідео

17:09

Знущався над патріотами: ЗСУ ліквідували окупанта, який воював проти ЗСУ ще у 2014 роціВідео

16:39

Україна набагато краще готова до війни взимку, ніж Росія - ПентагонВідео

16:30

Гороскоп на сьогодні 21 листопада: Близнюкам - покарання, а Козерогам - роздуми

16:27

Навіщо натирати посуд лимонною кислотою: усуне проблему, яка переслідує багатьох господинь

16:21

Зеленський розповів, як схилити Росію до мируВідео

16:12

Як швидко висушити одяг: 7 експрес-способів

16:05

У ЗСУ відреагували на заяви Ізраїлю про надання Україні ракет: "Буде хорошою новиною"Відео

Реклама
15:56

Марк Фейгін. Як росіяни готуються до нових поразокВідеоблоги

15:47

Прогнози можна буде робити пізніше: політолог розповів, коли ЗСУ вийдуть на кордони 1991 рокуВідео

15:39

Римма Зюбіна засудила критику українських акторів на адресу Оксани Байрак: "Для мене це лицемірство"

15:31

Росію визнали державою-терористом: Парламентська асамблея НАТО прийняла тверде рішенняВідео

15:21

ЗСУ цього року звільнять південь Запоріжчини, а до кінця весни – всю Україну – СелезньовВідео

15:17

Існує табу: Невзлін пояснив, чому Захід не дає Україні завдавати ударів по РФВідео

15:03

"Зґвалтували матір з донькою, у них їхав дах": окупант втік до Іспанії і хоче свідчити проти РФВідео

14:37

Пропутінська "Червона шапочка" Поплавська сплавила старшого сина на війну в Україні

14:34

Люди вимочують картоплю у воді перед обжаркой: виходить зовсім інший смакВідео

14:34

США допоможуть: у Пентагоні спрогнозували ймовірність зимового наступу ЗСУВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода зимаМагнітна буря
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у листопадіКалендар 2023
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти