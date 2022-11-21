Паніки немає: єдиний син зрадниці Наташі Корольової біжить з РФ

Архип Глушко залишає РФ і переїжджає в США / instagram.com/grek_grex

20-річний Архип Глушко - син співачки-зрадниці українського походження Наташі Корольової і агресивно-налаштованого путініста-стриптизера Тарзана. Незважаючи на переконання батьків, їх нащадок, схоже, не планує жертвувати своїм життям заради примарного "русского мира", в який вірять його батьки.

Антивоєнних заяв Архип не робив, проте їхати на фронт в його плани не входить. Навесні син Корольової закінчує університет, а продовжувати здобувати освіту планує вже десь на "загниваючому Заході", подалі від призову.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на інтерв'ю Глушко-молодшого. Разом зі своєю нареченою-стриптизеркою він хоче переїхати до бабусі в США.

Людмила Поривай, мама Наташі Корольової, має чітку проукраїнську позицію, і не заперечує того, що її зять і батько Архипа виявився порядним гадом через його підтримку у війні в Україні. Як батьки Глушко-молодшого реагують на рішення їхнього сина, поки невідомо.

Раніше стало відомо, що російський музикант-опозиціонер Іван Алексєєв (він же Noize МС), з 2014 року активно підтримує Україну, отримав звання "іноагента" РФ. Сам Нойз цю новину прокоментував з іронією.

Також відомий український телеведучий і шоумен Анатолій Анатоліч жорстко розніс позицію переважної більшості російських акторів, які підтримали криваву війну проти України, розв'язану диктатором Володимиром Путіним.

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