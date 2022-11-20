"У мене з'явився животик": невістка-стриптизерка Корольової заговорила про вагітність

Наташа Корольова / скріншот

Невістка Наташі Корольової і Тарзана запідозрили у вагітності після публікації нового знімка в соцмережах.

Архип з дівчиною зробили фото на весіллі друзів. На знімку підписники звернули увагу на кругленький живіт обраниці Глушко. Однак нещодавно 21-річна візажистка спростувала всі домисли.

"Я на заході випила келих шампанського і у мене з'явився животик. Мене сфотографували. Від цього пішли плітки", - прокоментувала вона.

Меліса і Архип / соцмережі

Судячи з усього, Архипу зараз не до сімейних відносин, юнак будує великі плани на життя. Через рік він отримає диплом про вищу освіту, а потім відправиться за кордон, заявив він в ефірі росТВ.

Нагадаємо, раніше Мелісса опублікувала фото з весілля, на якому позувала в червоній сукні з акцентом на декольте.

Також повідомлялося, що співачка українського походження Наташа Корольова поділилася черговим безглуздим відео зі свого життя, за що тут же була висміяна. Вона вирішила привітати всіх з Днем сім'ї відеороликом, на якому разом з сином співає, а її чоловік танцює.

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