"Відрижка єльцинської епохи": про Аллу Пугачову зняли фільм у пропагандистському стилі

"Масштабно огидне" кіно покажуть під виглядом документального.
Російська співачка Алла Пугачова, яку в поглиненій рашистською пропагандою Росії раніше шанували, як Примадонну, стала жертвою "полювання на відьом" через антивоєнні висловлювання її чоловіка, коміка Максима Галкіна.
Зоряна пара покинула країну-агресора на початку повномасштабної війни в Україні, і влаштувалася в Ізраїлі. Зараз Пугачову і Галкіна влада РФ розглядає, як зрадників батьківщини, і вкладає ресурси в очорнення їх імен в медіапросторі.
Наприклад, російський журналіст і режисер Роман Супер поділився новиною, яку йому повідомило своє джерело з головного пропагандистського телеканалу РФ - про Пугачову приготували псевдодокументальне кіно, націлене зіпсувати її репутацію.
"Друзі з Першого повідомляють, що на телеканал спустилося велике документальне кіно про Аллу Пугачову, в якому артистка показана зрадницею, ренегатом і "відрижкою єльцинської епохи".
Кіно настільки масштабно огидне, що піддалося критиці навіть з боку директора Дирекції інформаційного мовлення Кирила Клеймьонова. Керівництво каналу намагається чинити опір виходу цього фільму в ефір", - пише журналіст.
У коментарях шанувальники Алли Борисівни і здорового глузду висловили обурення:
"Не віриться, що все це відбувається в нинішній час. Я думала, 37 рік вже давно і надовго позаду".
"Вона навіть мовчанням їх вбиває".
"Спочатку вони зазіхнули на матір міст руських, тепер на королеву-матір..."
"Пугачова пережила незліченну кількість вождів, і цього "відрижку" теж благополучно переживе :))"
"Вона ще на похорон Капутіна приїде і заспіває "а ти такий холодний".
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Через підтримку нашої країни гуморист потрапив до списку заборонених артистів в Росії, його концерти скасовують і хочуть позбавити нагород і звань. Також з Галкіним стали розривати рекламні контракти, розповів Андрій Данилко.
Російська співачка Алла Пугачова на цькування чоловіка реагує досить агресивно. Раніше вона зробила заяву, що заступиться за Галкіна і розповість багато цікавого про владу, якщо від коміка не відстануть.
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