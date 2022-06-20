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Важке дитинство: психолог пояснила, чому Басков, Тарзан і Газманов підтримали війну в Україні

20 червня 2022, 16:52

Український психолог Олена Шершнева детально пояснила, чому російські виконавці Микола Басков, Тарзан і Олег Газманов підтримали війну в Україні.

Басков, Газманов, Тарзан
Микола Басков, Олег Газманов і Тарзан / колаж фото Уніанн

Співаки Микола Басков і Олег Газманов, а також стриптизер Тарзан (Сергій Глушко), підтримали російську військову агресію в Україні, оскільки з дитинства просочилися російською пропагандою в своїх сім'ях. Таку думку висловила відомий український психолог Олена Шершнева.

Як каже фахівець, у всіх трьох в сім'ї був хоча б один офіцер – причому ще радянської армії.

За словами Шершневой, Тарзан (сам служив в армії і має офіцерське звання) пішов по стежці стриптизера, але завжди мріяв про військові "подвиги", байки про які колись розповідав йому батько-офіцер.

"Ймовірно, саме війна дає йому шанс доторкнутися до того брутального, армійського, чим було сповнене життя його батька, і що батько, очевидно, хотів би бачити у свого сина. Але так і не побачив. Розчаруватися. І, ймовірно, не став приховувати свого розчарування від сина-стриптизера", – сказала вона.

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Потім Басков, у якого і батько, і дід були офіцерами, і, мабуть, маленькому Колі розповідали ура-патріотичні історії.

"Але син вибрав інший шлях. Батько, очевидно, розчарований. Син, очевидно, здогадується про це", – пояснила психолог.

Потім Шершнева спробувала пояснити, чому Олег Газманов ‒ у якого і батько, і мати воювали у Другій світовій ‒ також не засудив війну проти України. На думку психолога, своєю підтримкою Кремля і російського мілітаризму артист намагається компенсувати свої комплекси і мрії про кар'єру.

"Син у такої "героїчної" пари народився досить слабким, з поганим здоров'ям, маленького зросту. Олег військовим не став і компенсував це активними заняттями спортом, написанням пісень про офіцерів і носінням військової форми", – припустила Шершнева.

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Нагадаємо, раніше мати співачки Наташі Корольової Людмила Поривай підтримала Україну і зреклася зятя-путініста Тарзана (Сергія Глушка).

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала патріотичний пост і відразу відписалася від стриптизера, який регулярно транслює кремлівську пропаганду в своїх соцмережах.

До того лютий співак-путініст Микола Басков, відзначився черговою заявою та підтримкою диктатора Путіна.

Співак упевнений, що від вторгнення його країни в Україну страждає Захід. І не упустив шанс похвалити Путіна.

""Головною ж консолідуючою особою в Росії став президент, чий рейтинг сьогодні перевищує рейтинги західних лідерів. І це тільки початок розпрямлення наших крил, нашого польоту в розвитку країни, її перетворенні в багатьох сенсах і сферах", - вважає Басков.

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Автор: Єгор Бунін
Тарзан Микола Басков Олег Газманов новини шоу бізнесу війна Росії та України
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