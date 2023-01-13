Раптово померла єдина донька "короля рок-н-ролу" Елвіса Преслі

Її знайшли непритомною в будинку, спочатку лікарям вдалося запустити серце, але вже через кілька годин вона померла у лікарні.

Померла єдина донька "короля рок-н-ролу" Елвіса Преслі Ліза Марі Преслі/ Instagram lisampresley

У США раптово пішла з життя у 54-річному віці Ліза Марі Преслі – співачка і єдина донька "короля рок-н-ролу" Елвіса Преслі. Це сталося у четвер, 12 січня.

Про смерть повідомила її матір Прісцилла за кілька годин після госпіталізації співачки, пише The Washington Post.

Причину смерті поки що не називали. Відомо, що Лізу Марі Преслі знайшла непритомною у її будинку хатня робітниця. Вона одразу викликала медиків і зв’язалася з колишнім чоловіком співачки Денні Кіо. Він намагався привести її до тями, поки приїхали медики.

Лікарям вдалося перезапустити серце жінки і її госпіталізували, проте через кілька годин стало відомо про її смерть у лікарні.

"З важким серцем я повинна поділитися жахливою новиною про те, що моя прекрасна донька Ліза Марі покинула нас. Вона була найпристраснішою, найсильнішою і найбільш люблячою жінкою, яку я коли-небудь знала", – повідомила матір співачки Прісцилла Преслі.

Нагадаємо, два з половиною роки тому помер від вогнепального поранення онук Елвіса Преслі і син Лізи Марі Преслі. 27-річний Бенджамін Кіо був знайдений застреленим в маєтку матері в Калабасі в Каліфорнії. За браком інших доказів, причиною смерті правоохоронці вказали самогубство.

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