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Залишилась без передніх зубів: із відомою українською співачкою сталося нещастя

Анна Підгорна
22 жовтня 2023, 13:54 оновлено 22 жовтня, 13:59
Navka показала, як виглядає її обличчя після страшного падіння.
Navka
Navka розбила обличчя після зйомок /колаж: Главред, фото: instagram.com/navka.ua

Українська співачка Navka (справжнє ім'я – Марина Тимофійчук) вирушила до Одеси на зйомки мюзиклу "Меч єдиності", продюсером якого вона є. Артистка зізналася, що це складна робота. Через перевтому з нею, мабуть, і сталося нещастя.

Навка на своїй сторінці в Instagram розповіла, що після чергового дня зйомок вона зомліла і впала. Падіння виявилося настільки невдалим, що Тимофійчук приземлилася зубами на камінь.

В результаті передніми зубами вона розпорола собі губу, а три з них зовсім розкришилися і випали. "Через годину ридань, повних долонь крові, і повного рота зубів, які плавали серед крові, - ніхто так і не виконав мого прохання і не розбудив мене, а я ж так сподівалась, що це лише сон. Але цей жах виявився реальністю…", - згадує Навка.

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Вона розповіла, що її відвезли до лікарні, де спершу неакуратно зашили губу – у рані залишились уламки її зубів. Така недбалість чергових лікарів обурила Навку до глибини душі.

На щастя, повторна процедура в іншій клініці виправила цю помилку, і зараз Марина йде на поправку, а рану на губі навіть вдається замаскувати косметикою.

Navka
Navka розбила обличчя після зйомок /колаж: Главред, фото: instagram.com/navka.ua

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