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"Образила": британці розлютилися на Меган Маркл через сукню

Олена Кюпелі
17 травня 2024, 15:52
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Пара Меган Маркл і принца Гаррі є подразником для британського суспільства.
Принц Гаррі, Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл є відлюдниками королівської родини / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Меган Маркл викликала онлайн-дебати після того, як під час своєї нещодавньої поїздки до Нігерії одягла дизайнерську сукню з іронічною назвою "Віндзор".

Інтернет-розслідувачі не змогли не помітити зв'язок між назвою стилю рожевої сукні, яку одягла принцеса, і британським королівським домом, який 42-річна Маркл і 39-річний чоловік принц Гаррі ганебно залишили 2020 року, пише New York Post.

Тоді як дехто запитував себе, чи було це тонким натяком на Віндзорський дім, інші вважали це образою.

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"Вони намагалися повністю викреслити Віндзорів зі свого життя, але тут з'явилася місіс Сассекс у сукні під назвою "Віндзор", ха-ха!!!" - одна людина прокоментувала X.

"Зроблено як зневага. ВИЗНАЧЕНО", - додав інший королівський послідовник.

"Меган Маркл відчайдушно хоче мати зв'язок з ім'ям Віндзор", - написав інший.

Багатоярусну шовкову сукню з вирізами на спині зараз розпродано, але, за даними сайту дизайнерки, коли вона була в наявності, вона коштувала 1350 доларів.

Випускниця одягла цю сукню максі під час відвідування школи в п'ятницю з принцом Гаррі.

Подружжя було запрошено до Нігерії начальником штабу оборони західноафриканської країни - її найбільш високопоставленим військовим чиновником.

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Нагадаємо, раніше герцог Сассекський планував побачитися зі своїм батьком королем Чарльзом під час візиту до Лондона цього тижня.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Кейт Міддлтон, найімовірніше, не перетнеться з принцом Гаррі під час його поїздки до Великої Британії - якщо тільки хтось не змусить її.

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принц Гаррі Меган Маркл
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