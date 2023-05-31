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Оскароносний екс Мадонни Шон Пенн піймався на побаченні з українською акторкою

Анна Підгорна
31 травня 2023, 03:10
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Акторів помітили під час романтичної вечері в крутому каліфорнійському ресторані.
Шон Пенн
Шон Пенн сходив на побачення з українською акторкою Ольгою Коротяєвою / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

Голлівудський актор, режисер і громадський діяч, який отримав Орден "За заслуги" III ступеня за підтримку українського народу, Шон Пенн схоже, знайшов для себе в Україні не тільки життєву мету, а й любов.

Днями оскароносного артиста папараці застукали на побаченні з Ольгою Коротяєвою, українською акторкою з Черкас. Пара разом повечеряла в популярному в Малібу японському ресторані Nobu, потім разом на автомобілі Пенна вирушила в невідомому напрямку. Про це повідомляє Daily Mail.

46-річна Ольга Коротяєва народилася в Черкасах. Працювала на телеканалі "Україна", зараз є акторкою одного з паризьких театрів. Знімалася у фільмах "Вибух", "Банковий квартал", "Щастя" та ін.

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62-річний Шон Пенн зараз - холостяк, який все ще підтримує амплуа голлівудського плейбоя. У вісімдесятих був одружений на Мадонні, пізніше на австралійській акторці Лейлі Джордж. Також він зустрічався з акторками Шарліз Терон, Сьюзан Сарандон і Робін Райт.

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