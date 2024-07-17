"Не треба торкатися своїм язиком": телеведучий жорстко припечатав путіністку Єгорову

Телеведучий Анатоліч жорстко пройшовся по божевільній путіністці Сніжані Єгоровій.

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Сніжана Єгорова зганьбилася, видавши чергову маячню / колаж: Главред, фото: t.me/SnezhanaEgorova

Український телеведучий Анатолій Анатоліч різко припечатав ведучу-путіністку Сніжану Єгорову, яка ненавидить українців та Україну.

За даними ТСН, зрадниця Єгорова, яка мешкає в Туреччині, а не в її улюбленій терористичній Росії, у своїх пропагандистських роликах, дорікнула сім'ї Анатолія в надмірному патріотизмі та відмові від перемир'я після навмисного удару Росії по "Охматдиту".

Тим часом ведучий не зміг змовчати і наголосив підписникам на важливості дотримання інформаційної гігієни під час війни. І як приклад розповів про нещодавні цинічні висловлювання божевільної Єгорової про Україну.

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"Ми ж із нею колись працювали. Я, мабуть, би не записував відео, якби вона не зачіпала мою сім'ю. Фу! Яка неприємна максимально. Ще з початку війни вона була українофобкою, постійно всіляко обзиває нас із вами, президента, військових... Але я б, може, і не торкався цієї теми, але після удару по "Охматдиту" вона опублікувала фото хірурга "Охматдиту", який у перші хвилини допомагав розбирати завали в закривавленому одязі, і написала, що це "актор", - підкреслив шоумен.

Він також звернувся до Єгорової і порівняв її з коханкою диктатора Адольфа Гітлера Євою Браун, яка померла в бункері з лідером Третього рейху в один день, отруївшись отрутою.

Хто така Сніжана Єгорова? Сніжана Олександрівна Єгорова - колишня українська телеведуча та актриса. Відома своїми українофобськими заявами про Революцію Гідності та про українських борців за незалежність. Потрапила під санкції РНБО України 2022 року, повідомляє "Вікіпедія".

"Сніжанонько, по-перше, завали рот (неценз, - авт.), не треба торкатися цією неприємною мовою навіть імені мого або моєї сім'ї. Це неприємно. По-друге, я розумію, що цим язиком ти хотіла б торкатися твого фюрера Володимира Путіна і ти, можливо, мріяла про долю, як у Єви Браун, щоб ви в один день потім з'їли миш'яку в бункері десь у Кремлі", - парирував Анатоліч.

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Зазначимо, раніше путіністка Єгорова відверто опускає свою старшу дочку Стасю Ровінську, яка припинила спілкування зі своєю блаженною матір'ю якраз через її зрадницьку позицію.

Нагадаємо, раніше, Стася Ровінська розповідала про те, що разом із чоловіком і трьома дітьми переїхала до США. І зараз працює помічником продюсера в Нью-Йорку.

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