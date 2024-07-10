Путіністка Сніжана Єгорова обізвала українок і одразу була покарана

Стася Ровінська домоглася того, щоб видалили висловлювання Сніжани Єгорової з YouTube.

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Сніжана Єгорова отримала покарання за свої слова про українок / колаж: Главред, фото: t.me/SnezhanaEgorova

Путіністка і пропагандистка, а колись популярна українська ведуча Сніжана Єгорова наговорила чергову маячню. Цього разу зрадниця обізвала українок і принизила українську мову.

На слова Єгорової моментально відреагувала її старша дочка Стася Ровінська, яка підтримує Україну, вона опублікувала фрагмент відео путіністки у своїх соцмережах і попросила підписників поскаржитися на відео.

"...патріоток, скажених якихось молодих дівок з кільцями в носі, папуасок тупих, які розповідають українською мовою, що нам не виграти цю війну без баб. І потім вони сидять, україномовні українці, які українською один одному розповідають, як вони будуть воювати до самої перемоги і що треба з цим робити. Треба 4 мільйони українців погнати просто туди", - набредила Єгорова у відео.

Сніжана Єгорова підіграла пропагандистам / фото: скрін instagram.com/sia_rovinska/

Зазначимо, відео Єгорової видалили з YouTube, а Стася написала, що їй байдуже до слів матері, оскільки вже звикла до такого, але не хоче, щоб вона заробляла на пропаганді гроші.

"Поскаржтеся на канал! Будь ласка, розкажіть про цей канал. Це прихильниця тероризму. Я не хочу, щоб вона отримувала гроші. Вона там донати збирає і заробляє на цьому", - зазначила Ровінська.

Стася Ровінська звикла до поведінки матері / фото: скрін instagram.com/sia_rovinska/

Хто така Сніжана Єгорова? Сніжана Єгорова - колишня українська телеведуча. Народилася в Новій Каховці. Після анексії Криму Росією та початку війни на сході України неодноразово заявляла про те, що підтримує політику президента РФ Володимира Путіна. Як пише Вікіпедія, 19 жовтня 2022 року, на тлі вторгнення Росії в Україну, Сніжану Єгорову занесено до санкційного списку України осіб, "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України.

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