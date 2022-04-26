Осадча серйозно поставилася до ідеї Горбунова усиновити дитину - пара вже дізнається про процедуру

Осадча серйозно поставилася до ідеї Горбунова усиновити дитину / instagram.com/gorbunovyuriy/

Телеведуча Катерина Осадча висловилася про усиновлення дитини. Раніше Юрій Горбунов не виключив, що вони з дружиною усиновлять малюка після закінчення війни.

Телеведуча вперше прокоментувала заяву чоловіка і зазначила, вони обговорювали це питання, але до розмови про усиновлення варто повернутися після закінчення війни, зазначила вона в інтерв'ю для nv.ua

Катя Осадча підкреслила, усиновлення - це більш відповідальне, ніж народження дитини.

"Я за те, щоб перед усиновленням батьки самі себе перевірили на стійкість, емоційний і моральний аспект. Тому ми з Юрою вирішили повернутися до цієї теми згодом, А поки читати, дізнаватися про усиновлення. Я найближчим часом планую почати ділитися інформацією, яку буду знаходити, щоб ця процедура в країні була по справжньому покликом серця. Щоб люди були відповідальними і не повертали дітей в дитячі будинки", – розповіла телеведуча.

читайте також"Скільки болю...": Осадча показала лист, який 9-річний хлопчик написав своїй загиблій маміНагадаємо, Катя Осадча, після новини про те, що вона і її чоловік, шоумен Юрій Горбунов, замислюються над тим, щоб усиновити дитину, яка втратила батьків під час війни, опублікувала фотографію з кругленьким животиком.

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