Онкохвора зірка "Беверлі Гіллс" показалася після операції

Актриса Шеннен Доерті мужньо тримає удар проти раку.

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Шеннен Доерті показала свіже фото/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Відома американська актриса Шеннон Доерті (яка зараз бореться з онкологічною хворобою) показала свіже фото.

На своїй сторінці в Instagram, зірка, яка бореться з важкою недугою, показала який вигляд має зараз і зробила новий оптимістичний пост.

"У січні 2023 року мені зробили операцію на мозку з видалення пухлини. Штуки на моєму лобі були для картографії. Я майже не ставила запитань, страх і багато чого, що відбувається, просто захопив мене. Але це так круто, що я поговорила з доктором Реєм Чу (моїм мозковим хірургом) і вау, я багато чого дізналася про свою операцію", - розповідає зірка.

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Незважаючи на серйозний діагноз, акторка продовжує жартувати: "Це коли мені дали розслаблюючі ліки. Вони мені, ймовірно, сподобалися", - коментує своє фото акторка.

Шеннен Доерті бореться з онкологією / Скриншот Instagram/ theshando

Нагадаємо, раніше відома американська акторка Шеннен Доерті розповіла, як побилася із зіркою серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" Дженні Гарт.

Нагадаємо, раніше Доерті говорила, що зараз використовує звичайний формат лікування і намагається зробити все можливе, щоб воно їй допомагало. Однак, коли

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