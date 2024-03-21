Онкохвора зірка "Беверлі Гіллс" показалася після операції

Відома американська актриса Шеннон Доерті (яка зараз бореться з онкологічною хворобою) показала свіже фото.
На своїй сторінці в Instagram, зірка, яка бореться з важкою недугою, показала який вигляд має зараз і зробила новий оптимістичний пост.
"У січні 2023 року мені зробили операцію на мозку з видалення пухлини. Штуки на моєму лобі були для картографії. Я майже не ставила запитань, страх і багато чого, що відбувається, просто захопив мене. Але це так круто, що я поговорила з доктором Реєм Чу (моїм мозковим хірургом) і вау, я багато чого дізналася про свою операцію", - розповідає зірка.
Незважаючи на серйозний діагноз, акторка продовжує жартувати: "Це коли мені дали розслаблюючі ліки. Вони мені, ймовірно, сподобалися", - коментує своє фото акторка.
Нагадаємо, раніше відома американська акторка Шеннен Доерті розповіла, як побилася із зіркою серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" Дженні Гарт.
Нагадаємо, раніше Доерті говорила, що зараз використовує звичайний формат лікування і намагається зробити все можливе, щоб воно їй допомагало. Однак, коли
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