Росія намагається "просувати" брехню, що до інциденту в Крокус-хол якось причетні Україна і Захід.

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В уяві старого клоуна подія в Підмосков'ї якось пов'язана з Європою / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, SOTA, Вікіпедія

Радянський і російський актор, головний клоун РФ Юрій Куклачов, який підтримує агресію Путіна проти України, закликав "бомбити" Європу у зв'язку з інцидентом у Крокус-хол. Його слова цитує пропагандистська помийка "Московский комсомолец".

Зокрема, у розмові з "журналістами" артист почав міркувати про якісь чіпи та "рабів" у разі поразки РФ у війні проти України.

"Наш народ зараз побачив, що з нами зроблять Захід і Європа, якщо вони, не дай Боже, нас переможуть. Вони нас будуть як куріпок розстрілювати, вони будуть імплантувати в нас чіпи, щоб ми були їхніми рабами. Дуже все ясно", - почав клоун. відео дня

Хто такий Юрій Куклачов Юрій Куклачов - радянський і російський клоун, творець і керівник Театру кішок. Підтримує агресію Путіна проти України, до повномасштабного вторгнення РФ неодноразово незаконно виступав на окупованих територіях, через що його занесли в базу Миротворець.

Потім Куклачов сказав, що такі "трагедії", мовляв, навпаки "піднімають народний дух". Неугодних він побажав розбомбити і "втопити".

"Ми ще жорсткіше повинні з ними розмовляти. Вони збираються ракети далекобійні давати? Ті, хто дасть - злочинці. Значить, їх теж треба бомбити. Навіщо чекати? У європейських містах усі сидять ситі, п'ють шампанське. А тих, хто особливо уявляє, можна на якомусь острові й втопити, щоб не заважав на обрії і смуту не вносив. Ну що робити - сьогодні час такий, на щастя, є необхідна зброя. Наш президент про це і сказав", - відзначився маячнею Куклачов.

Крокус сіті хол - що відомо

22 березня в Підмосков'ї група озброєних людей з автоматами пробралася до Крокус Сіті холу, де проходив концерт путінського гурту "Пікнік".

Унаслідок сутички понад 100 людей загинуло, багато поранених. Кремлівська пропаганда поспішила пов'язати інцидент з українськими спецслужбами, але незабаром ІДІЛ узяв на себе відповідальність за скоєне.

Потім російська ФСБ затримала кількох громадян Таджикистану, стверджуючи, що вони - ті самі "терористи". На камеру одному з чоловіків відрізали вухо і змусили його їсти. Росіяни загалом схвалили знущання російських силовиків.

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