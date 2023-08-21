УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Вони повинні відповідати": Женя Галич жорстко висловився про чоловіків, які втекли з України

Дмитро Відоменко
21 серпня 2023, 14:43 оновлено 21 серпня, 14:47
128
Лідер рок-гурту O. Torvald Женя Галич служить в українській армії. І висловив свою негативну думку про чоловіків, які виїхали з України.
Галич
Галич засудив тих, хто придумував різні способи, щоб перетнути кордон з Україною / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Женя Галич - лідер гурту O. Torvald і боєць українських військ, досить жорстко висловився про тих військовозобов'язаних українців, які в порушення закону зуміли виїхати за межі України. Про це він заявив у інтерв'ю проєкту Сергія Іванова"антиподи".

Співак засудив тих, хто придумував різні способи, щоб перетнути кордон з Україною (і вже тим більше давали хабарі для цього).

"Вони повинні відповідати в адміністративному порядку. Ви можете повернутися в Україну, але вхідний квиток повинен бути дорожче квитка на виїзд", – не особливо підбирав вирази музикант.

відео дня

Нагадаємо, раніше соліст групи "Антитіла" Тарас Тополя, який практично відразу після повноцінного російського вторгнення в Україну вступив в ТРО, розповів про те, як ледь не загинув у бою, коли потрапив під ракетний удар.

"Ми перебазувалися з однієї позиції на іншу, але витратили додатковий час на збір речей. В результаті ми опинилися на точці прибуття на 30 хвилин пізніше. І протягом цих хвилин на нове місце нашого базування була випущена ракета. На щастя, в ціль вона не потрапила. Вибух взяв на себе білборд на трасі. Все це сталося в 20 хвилинах від нашої нової локації, яку б просто рознесло на шматочки при попаданні", – розповів співак.

Пізніше Тополя досить жорстко висловився про артистів, які вперто не помічали російської агресії в нашій країні з 2014 року і почали називати речі своїми іменами, лише коли від російського вторгнення постраждали вони самі або їхні родини.

"Зараз спостерігаємо велику кількість лицемірства, пристосуванства артистів, які раніше паслися в Російській Федерації. У кращому випадку вони обманювали себе, що це нормально. А в гіршому - прекрасно розуміли, що Росія вже напала в 2014-му, вже окупувала Крим. Вони закривали на це очі, бо мали свої мотиви – фінансові, ідеологічні", – зазначив співак.

Вас можуть зацікавити такі новини:

Женя Галич новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Швеція відмовилась передавати Україні винищувачі: названо причину

Швеція відмовилась передавати Україні винищувачі: названо причину

15:46 Україна
У ЗСУ новий успіх: пішли вперед на двох напрямках і просунулися біля Роботиного

У ЗСУ новий успіх: пішли вперед на двох напрямках і просунулися біля Роботиного

14:25 Україна
"Росіяни про це мріяли": окупанти націлилися на два міста України – Жданов

"Росіяни про це мріяли": окупанти націлилися на два міста України – Жданов

11:38 Україна
Всі головні новини

Останні новини

15:46

Швеція відмовилась передавати Україні винищувачі: названо причину

15:22

70 льотчиків: у Повітряних силах розповіли, скільки українців навчаються в Данії на F-16

15:02

Під Полтавою арештували майно російського генерала на космічну суму

15:01

"Відкриваємо кошториси об’єктів, що будуються за держкошти" - міністр Кубраков

14:58

"Просто голуби великі": у ГУР іронічно відреагували на заперечення Росією "бавовни"

Росія повернеться в 90-ті з талонами на продукти і порожніми полицями - ЛіпсіцРосія повернеться в 90-ті з талонами на продукти і порожніми полицями - Ліпсіц
14:56

Кличко: Соціально незахищені кияни отримають до Дня Незалежності допомогу – загалом на 130 мільйонів гривень

14:49

Дівчина поділилася геніальним лайфхаком з порятунку залишків косметики в тюбику

14:43

"Вони повинні відповідати": Женя Галич жорстко висловився про чоловіків, які втекли з України

14:30

Лазур і пшениця: Зеленська зустрілася зі шведськими монархами у вишуканому луці

Реклама
14:26

ЗСУ отримали черговий комплекс боротьби з ворожими дронами за сприяння Favbet Foundation

14:25

У ЗСУ новий успіх: пішли вперед на двох напрямках і просунулися біля Роботиного

14:19

Денис Казанський. Патріоти РФ в шоці через втрату Ту-22М3Відеоблоги

13:19

Кільце стискається все ближче: пропагандистка Симоньян зарюмсала про те, що дрон вибухнув поруч з її будинком

13:17

"Безумство" : у Нідерландах накинулися на Рютте за плани поставок F-16 Україні

13:14

Головоломка на уважність: знайдіть гумовий чобіт за 10 секунд

12:57

"Прильоти у Москві нам на користь": Коваленко пояснив, як це впливає на владу Путіна

12:24

"Рубль здох": на картах Open StreetMap поміняли назви у Москві й принизили ПутінаФото

12:15

Надя Дорофєєва готується стати мамою і назвала ім'я майбутньої дитини

11:43

3 засоби, якими категорично не можна мити пластикові вікна і підвіконня

11:38

"Росіяни про це мріяли": окупанти націлилися на два міста України – Жданов

Реклама
11:11

"Російське зло б'є болем і смертями": Зеленський яскраво виступив у данському парламенті

10:58

Експерт з волосся назвала найбільшу помилку жінок з сивиною

10:46

ЗСУ просунулись вперед біля Бахмута: росіяни стягують туди нові сили

10:37

"Ключ до успіху на землі" : у Повітряних силах пояснили, як F-16 змінять хід війни

09:52

Захід не збирається змінювати режим Путіна в Росії: Шольц зробив заяву

09:38

Як повернути блиск каструлі з нержавійки: чим її відмити зовні і всередині

09:37

Москву атакували безпілотники: росіяни в паніці закрили аеропорти

09:36

Фінансовий гороскоп на тиждень з 21 по 27 серпня: кому підморгне удача

09:24

Мало не згорів на роботі: у SHAMAN на концерті Газманова запалала шинель

09:10

Удари по РФ неочікувані для Кремля і чемоданного фюреркаПогляд

09:00

Картографічний ресурс для систематизації роботи військової адміністрації Харківщини - Kharkiv MAP новости компании

08:55

"Будуть тікати": експерт розкрив, чи зможуть ЗСУ взяти росіян у кільце у Бахмуті

08:44

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 серпня: Леви будуть сяяти, Водолії - ризикувати

08:29

Пенсіонери в Україні можуть отримати нові добавки: хто має право

07:46

Окупанти наступають та несуть великі втрати: ЗСУ закріплюються на нових позиціях

07:19

Удари ЗСУ по глибокому тилу росіян розводять паніку в РФ - ISW

06:10

Літаки Ф-16 для України: чого очікуватиПогляд

05:20

Рятуємо рослини від загибелі: використайте цю підкормку для овочів і квітів

05:00

Чим годувати курей, щоб добре неслися: прості поради, про які забувають

03:05

Удари по об'єктах РФ і битва за Севастополь: експерт про сценарій деокупації КримуВідео

Реклама
02:30

Чи потрібно поливати дорослі дерева: мудра порада від садівників

02:05

Справжній шик не старіє: 65-річна Мішель Пфайффер показала себе без макіяжу

01:35

Військовий експерт пояснив, чому Путін намагається вразити Ердогана

20 серпня, неділя
23:45

Україна не отримає F-16, поки не виконає всі умови - Міноборони Данії

23:26

Недосяжна Луна-25 і деградація російської космонавтикиПогляд

22:34

Що в українській мові означає слово "горілиць": Авраменко здивував відповіддюВідео

22:26

Вигнати Шойгу і почати мобілізацію: спецслужби РФ висувають ультиматум Путіну

22:16

Що святять на Горіховий Спас: список для святкового кошика

21:47

Путініст Машков принизив єдину доньку: "Зневажаю, але не відвертаюся"

21:32

Зеленський відверто висловився щодо термінів масштабного контрнаступу ЗСУ

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Війна з Росією
Деокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброя
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти