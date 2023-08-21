"Вони повинні відповідати": Женя Галич жорстко висловився про чоловіків, які втекли з України

Лідер рок-гурту O. Torvald Женя Галич служить в українській армії. І висловив свою негативну думку про чоловіків, які виїхали з України.

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Галич засудив тих, хто придумував різні способи, щоб перетнути кордон з Україною / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Женя Галич - лідер гурту O. Torvald і боєць українських військ, досить жорстко висловився про тих військовозобов'язаних українців, які в порушення закону зуміли виїхати за межі України. Про це він заявив у інтерв'ю проєкту Сергія Іванова"антиподи".

Співак засудив тих, хто придумував різні способи, щоб перетнути кордон з Україною (і вже тим більше давали хабарі для цього).

"Вони повинні відповідати в адміністративному порядку. Ви можете повернутися в Україну, але вхідний квиток повинен бути дорожче квитка на виїзд", – не особливо підбирав вирази музикант.

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Нагадаємо, раніше соліст групи "Антитіла" Тарас Тополя, який практично відразу після повноцінного російського вторгнення в Україну вступив в ТРО, розповів про те, як ледь не загинув у бою, коли потрапив під ракетний удар.

"Ми перебазувалися з однієї позиції на іншу, але витратили додатковий час на збір речей. В результаті ми опинилися на точці прибуття на 30 хвилин пізніше. І протягом цих хвилин на нове місце нашого базування була випущена ракета. На щастя, в ціль вона не потрапила. Вибух взяв на себе білборд на трасі. Все це сталося в 20 хвилинах від нашої нової локації, яку б просто рознесло на шматочки при попаданні", – розповів співак.

Пізніше Тополя досить жорстко висловився про артистів, які вперто не помічали російської агресії в нашій країні з 2014 року і почали називати речі своїми іменами, лише коли від російського вторгнення постраждали вони самі або їхні родини.

"Зараз спостерігаємо велику кількість лицемірства, пристосуванства артистів, які раніше паслися в Російській Федерації. У кращому випадку вони обманювали себе, що це нормально. А в гіршому - прекрасно розуміли, що Росія вже напала в 2014-му, вже окупувала Крим. Вони закривали на це очі, бо мали свої мотиви – фінансові, ідеологічні", – зазначив співак.

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