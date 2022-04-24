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Ольга Сумська напророчила Україні перемогу: актриса побачила беззаперечний знак

24 квітня 2022, 03:07

Природа послала артистці провісника миру.

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Ольга Сумська побачила знак, що Україна переможе / instagram.com/olgasumska

Актриса і народна артистка України Ольга Сумська, як і тисячі українців разом з нею, впевнена - Україна вистоїть і переможе у кривавій війні проти російського агресора.

Більш того, артистка побачила знак Всесвіту, який передрікає, що в нашій країні настане мир вже дуже скоро.

На своїй сторінці в Instagram вона виклала фотографії зруйнованого будинку - проломлені стіни,"сліпі " вікна, обвалився дах... Але там, на самому конику, звив гніздо лелека - символ божественного благословення, благополуччя і любові до рідної землі.

Актриса дуже надихнулася цим видовищем, і в її серці оселилася надія.

"Лелеки повернулись! Для мене це - символ незламності і життя,яке має продовжуватись!!! Україна переможе!!!" - пише Ольга Сумська.

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Ольга Сумська побачила знак, що Україна переможе / instagram.com/olgasumska

Шанувальники актриси також побачили в прильоті величного лелеки добрий знак, прикмету, про здійснення якої мріють з першого дня війни:

"Лелеки добру звістку принесуть: "Кінець війні! Ми ворога здолали"! І на світанку вмиється Земля. Ранковою холодною росою. І буде чути пісню солов'я. А не ревіння літаків над головою.(Л. Костенко ) Дай Боже! Господи ми всі так її чекаємо!"

"Кажуть, що лелеки не прилітають коли війна. Це добрий знак! Слава Україні"

"Давно чекала на цей знак ЖИТТЯ та миру".

"Однозначно Переможемо ❤️"

"Гарна прикмета!!❤️ Миру всім нам!!"

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Раніше актриса Ольга Сумська розповіла про жахливі похоронаи своєї мами, яка померла на четвертий день війни - Ганну Іванівну ховали під звуки вибухів на Байковому кладовищі.

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