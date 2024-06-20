StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Ольга Фреймут показала свого "секретного" сина

Олена Кюпелі
20 червня 2024, 15:35
138
Ольга Фреймут показала свого молодшого сина Валерія.
Реклама
Ольга Фреймут
Ольга Фреймут поділилася веселим фото / колаж: Главред, фото: instagram.com/freimutolia

Українська відома ведуча Ольга Фреймут рідко показує своїх дітей, нарешті показала, як виглядає її молодший син.

На своїй сторінці в Instagram, ведуча поділилася фотографією, як її синок їсть спагеті з томатним соусом.

Як поділилася Фреймут, коли її донька доглядає за братиком і сестричкою, то обов'язково веде їх у заклади.

відео дня
Фреймут показала сина
Фреймут показала сина / Скриншот Instagram/freimutolia

"Коли Злата за няню", - підписала кадр Ольга Фреймут.

Хто така Ольга Фреймут?

Ольга Фреймут - (справжнє ім'я при народженні Ольга Михайлівна Коник, зараз - Локотко) - українська телеведуча, журналістка, письменниця і модель.
Прославилася як ведуча програм "Підйом", "Шоуманія", "Хто зверху?", "Ревізор" на "Новому каналі", а також "Голос країни. Перезавантаження" та "Інспектор Фреймут" на телеканалі "1+1". У 2018 році стала "Директором школи панянок" у реаліті-шоу "Від пацанки до панянки". У 2020 році стала учасницею проєкту "Танці з зірками", повідомляє "Вікіпедія".

8-річний Валерій дуже рідко з'являється в блозі у телеведучої. Цього разу вона зробила виняток.

Ольга Фреймут - останні новини по темі

Як писав Главред, старша дочка української світської левиці і шоувумен Ольги Фреймут - 17-річна Злата Мітчелл - показала рідкісне фото зі своїм коханим-іноземцем на ім'я Оскар.

Реклама

А також раніше в родині Ольги Фреймут сталося горе . Телеведуча розповіла, що не стало її рідної людини. Пішов із життя її дідусь - Микола.

Вас також може зацікавити:

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Ольга Фреймут новини шоу бізнесу
Реклама
Ми використовуемо cookies
Прийняти
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Прогноз погодиМагнітна буря
Перевірити погоду
Про насРедакціяПолітика конфіденційностіРедакційна політикаПравила користування сайтомРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ.