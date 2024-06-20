Ольга Фреймут показала свого "секретного" сина

Ольга Фреймут поділилася веселим фото / колаж: Главред, фото: instagram.com/freimutolia

Українська відома ведуча Ольга Фреймут рідко показує своїх дітей, нарешті показала, як виглядає її молодший син.

На своїй сторінці в Instagram, ведуча поділилася фотографією, як її синок їсть спагеті з томатним соусом.

Як поділилася Фреймут, коли її донька доглядає за братиком і сестричкою, то обов'язково веде їх у заклади.

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Фреймут показала сина / Скриншот Instagram/freimutolia

"Коли Злата за няню", - підписала кадр Ольга Фреймут.

Хто така Ольга Фреймут? Ольга Фреймут - (справжнє ім'я при народженні Ольга Михайлівна Коник, зараз - Локотко) - українська телеведуча, журналістка, письменниця і модель.

Прославилася як ведуча програм "Підйом", "Шоуманія", "Хто зверху?", "Ревізор" на "Новому каналі", а також "Голос країни. Перезавантаження" та "Інспектор Фреймут" на телеканалі "1+1". У 2018 році стала "Директором школи панянок" у реаліті-шоу "Від пацанки до панянки". У 2020 році стала учасницею проєкту "Танці з зірками", повідомляє "Вікіпедія".

8-річний Валерій дуже рідко з'являється в блозі у телеведучої. Цього разу вона зробила виняток.

Ольга Фреймут - останні новини по темі

Як писав Главред, старша дочка української світської левиці і шоувумен Ольги Фреймут - 17-річна Злата Мітчелл - показала рідкісне фото зі своїм коханим-іноземцем на ім'я Оскар.

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А також раніше в родині Ольги Фреймут сталося горе . Телеведуча розповіла, що не стало її рідної людини. Пішов із життя її дідусь - Микола.

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