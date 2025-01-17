Ольга Сумська розповіла про домагання колег-чоловіків

Українська акторка Ольга Сумська розповіла про складні моменти під час розвитку кар'єри.

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Ольга Сумська поділилася подробицями стосунків / колаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska/?hl=uk

Коротко:

Які подробиці розкрила Ольга Сумська

Як вона поводилася в таких ситуаціях

Відома українська акторка Ольга Сумська, яка розповіла які зараз у неї стосунки зі старшою донькою - акторкою Антоніною Паперною, шокувала історією про сексуальні домагання.

Про це зірка розповіла в подкасті "Право на...".

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За словами артистки, на початку її кар'єри до актриси інтерес виявляли дорослі чоловіки. Серед них були і актори, і режисери.

Тим часом Ольга Сумська уникала моментів, коли вони могли залишитися наодинці. За її словами, вона усвідомлювала, які можуть бути наслідки, а тому відмовляла на кожну пропозицію.

Ольга Сумська / інфографіка: Главред

"Я обходила це, але були такі підкати, як то кажуть, і залицяння режисерів, партнерів. Все було колись, але ви самі вирішуєте, бути цим стосункам чи ні. Вихована дівчина ніколи не сяде в автомобіль із чоловіком і не поїде до нього додому пити каву, щоб познайомитися. Я завжди розуміла наслідки", - каже вона.

Ольга Сумська - останні новини по темі

Нагадаємо, раніше Главред повідомляв, що Ольга Сумська показала сімейнупрогулянку серед квітучих сакур і магнолій і згадала про старшу доньку-мовчунью. Під час прогулянки Києвом, Ольга відзначила сакуру, яку вона посадила разом зі старшою дочкою Антоніною Паперною.

А також Ольга Сумська зізналася, що відчуває справжній розпач через те, що її старша донька Антоніна Паперна залишилася жити в країні-терористі Росії.

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Хто така Ольга Сумська Ольга Сумська - українська актриса і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

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