Ольга Сумська розповіла про домагання колег-чоловіків

Коротко:
- Які подробиці розкрила Ольга Сумська
- Як вона поводилася в таких ситуаціях
Відома українська акторка Ольга Сумська, яка розповіла які зараз у неї стосунки зі старшою донькою - акторкою Антоніною Паперною, шокувала історією про сексуальні домагання.
Про це зірка розповіла в подкасті "Право на...".
За словами артистки, на початку її кар'єри до актриси інтерес виявляли дорослі чоловіки. Серед них були і актори, і режисери.
Тим часом Ольга Сумська уникала моментів, коли вони могли залишитися наодинці. За її словами, вона усвідомлювала, які можуть бути наслідки, а тому відмовляла на кожну пропозицію.
"Я обходила це, але були такі підкати, як то кажуть, і залицяння режисерів, партнерів. Все було колись, але ви самі вирішуєте, бути цим стосункам чи ні. Вихована дівчина ніколи не сяде в автомобіль із чоловіком і не поїде до нього додому пити каву, щоб познайомитися. Я завжди розуміла наслідки", - каже вона.
Ольга Сумська - останні новини по темі
Нагадаємо, раніше Главред повідомляв, що Ольга Сумська показала сімейнупрогулянку серед квітучих сакур і магнолій і згадала про старшу доньку-мовчунью. Під час прогулянки Києвом, Ольга відзначила сакуру, яку вона посадила разом зі старшою дочкою Антоніною Паперною.
А також Ольга Сумська зізналася, що відчуває справжній розпач через те, що її старша донька Антоніна Паперна залишилася жити в країні-терористі Росії.
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Хто така Ольга Сумська
Ольга Сумська - українська актриса і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).
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