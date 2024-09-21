Оксана Білозір показалася в Курській області: що робила

Виконавиця опублікувала ролик зі зруйнованої церкви в російському місті Суджа Курської області.

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Оксана Білозір приїхала підтримати захисників / колаж: Главред, фото: instagram.com/oksana_bilozir

Українська співачка, політичний діяч і Народна артистка України Оксана Білозір показалася на Курщині.

На своїй сторінці в Instagram, виконавиця опублікувала ролик зі зруйнованої церкви в російському місті Суджа Курської області. На кадрах Білозір у бронежилеті виконує пісню "Ісусе милий".

"Суджа. Курська область. Зруйнована церква", - написала під роликом співачка.

Оксана Білозір також дала свій імпровізований концерт просто неба. Крім того, під час виконання своїх хітів зірка символічно тримала в руках синьо-жовтий стяг із написом "Молюся за Україну".

Хто така Оксана Білозір? Оксана Білозір - українська співачка та політична діячка. Народна артистка України (1994). Міністр культури і мистецтв України (лютий 2005 року - травень 2005 року), міністр культури і туризму України (травень 2005 року - вересень 2005 року). Народний депутат України IV, V, VI, VIII скликань, повідомляє Вікіпедія.

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Раніше Оксана Білозір розповіла, що близько 10 років не живе з чоловіком, тому розлучення стало логічним і закономірним рішенням.

Також стало відомо, що Надя Дорофєєва стала мамою, і сталося це кілька років тому. Подробиці цієї події розкрив український продюсер і ведучий Євген Фешак.

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