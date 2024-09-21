Оксана Білозір показалася в Курській області: що робила

Українська співачка, політичний діяч і Народна артистка України Оксана Білозір показалася на Курщині.
На своїй сторінці в Instagram, виконавиця опублікувала ролик зі зруйнованої церкви в російському місті Суджа Курської області. На кадрах Білозір у бронежилеті виконує пісню "Ісусе милий".
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"Суджа. Курська область. Зруйнована церква", - написала під роликом співачка.
Оксана Білозір також дала свій імпровізований концерт просто неба. Крім того, під час виконання своїх хітів зірка символічно тримала в руках синьо-жовтий стяг із написом "Молюся за Україну".
Хто така Оксана Білозір?
Оксана Білозір - українська співачка та політична діячка. Народна артистка України (1994). Міністр культури і мистецтв України (лютий 2005 року - травень 2005 року), міністр культури і туризму України (травень 2005 року - вересень 2005 року). Народний депутат України IV, V, VI, VIII скликань, повідомляє Вікіпедія.
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Раніше Оксана Білозір розповіла, що близько 10 років не живе з чоловіком, тому розлучення стало логічним і закономірним рішенням.
Також стало відомо, що Надя Дорофєєва стала мамою, і сталося це кілька років тому. Подробиці цієї події розкрив український продюсер і ведучий Євген Фешак.
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