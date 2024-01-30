Надя Дорофєєва стала мамою - популярний ведучий розкрив подробиці

Євген Фешак і Dorofeeva стали більше, ніж просто друзі, завдяки дитині.

https://glavred.net/stars/nadya-dorofeeva-stala-mamoy-populyarnyy-vedushchiy-raskryl-podrobnosti-10537373.html Посилання скопійоване

Надя Дорофєєва та Євген Фешак взяли на себе серйозні зобов'язання / колаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Українська співачка Надя Дорофєєва на початку літа 2023 року вийшла заміж за українського ресторатора і музиканта Мішу Кацуріна, і прихильники вже очікують поповнення у їхньому сімействі. Артистка зізнається, що в новому шлюбі почала частіше замислюватися про потомство, проте поки це лише теоретичні плани на невизначене майбутнє.

Проте нещодавно стало відомо, що Додо вже мама, просто не афішувала цю подію. Інтригуючою новиною поділився продюсер і ведучий Євген Фешак в інтерв'ю для Люкс ФМ.

Річ у тім, що деякий час тому Надя разом із Євгеном стали хрещеними батьками для дитини однієї з ведучих цієї радіостанції. У Фешака були дружні стосунки з Дорофєєвою та її першим чоловіком, співаком Володимиром Дантесом, і він був радий стати кумом артистки.

відео дня

Утім, спілкування з нею зійшло нанівець, розповідає ведучий. Раніше вони були сусідами і часто контактували. Зараз такого близького зв'язку з Надею Дорофєєвою в нього немає.

"Колись був період, коли ми бачилися і з Вовою, і з Надею дуже багато, потім стали бачитися менше. Потім ми жили всі разом в одному селі, потім вони поїхали з нього. Зараз ми рідко бачимося", - розповідає Євген Фешак.

Раніше телеведучий Андрій Бєдняков жорстко потролив втікача Влада Яму архівним фото з Маямі. Незаконний виїзд танцюриста за кордон під час повномасштабної війни призвів до того, що багато хто перестав сприймати його всерйоз.

Також українська співачка Віра Брежнєва відреагувала на звинувачення "пластикової" блогерки з країни на болотах Вікторії Боні в заняттях елітним ескортом.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.