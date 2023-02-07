Опинилася під завалами висотки: зірка Постукайся в мої двері розшукує маму після землетрусу

Турецький актор Чагри Читанак зазначає, що з 6 лютого його мама не виходить на зв'язок.

Мама турецького актора Чагри Читанака опинилася під завалами будинку в результаті землетрусу в Туреччині 6 лютого 2023 року / instagram.com/ctnkcgri

Турецький актор Чагри Чітанак, який отримав найбільшу популярність завдяки ролі Феріта в серіалі Постукайте у мої двері, поділився з шанувальниками жахливою новиною - його мати після землетрусів у Туреччині не виходить на зв'язок.

На момент найпотужніших підземних поштовхів жінка перебувала у себе вдома в місті Антакья на півдні Туреччини. Читанак зазначає, що будинок, в якому він виріс та мешкала його мама, є висотним і повністю знищений стихією.

Актор упевнений, що зараз його мати знаходиться під завалами, але її доля залишається невідомою. Про це він повідомляє на своїй сторінці в Twitter. Крім особистої трагедії Чагри небайдужа доля й інших постраждалих.

Користуючись своєю популярністю, актор закликав усіх надавати посильну допомогу тим, хто розбирає завали будинків і надавати підтримку тим, хто вижив, але постраждав через кошмарний землетрус.

"Район Хатай / Антакья. Зруйнована будівля - це блок А/3 квартири, в якій я народився і виріс. Там була моя мама! Ця будівля є найвищою і, звісно, найбільш населеною. Будь ласка, простягніть руку допомоги і допоможіть врятувати більше людей", - пише Читанак.

Hatay/Antakya/Sümerler mahallesi harbiye cad. yıkılan bina A/3 blok doğup büyüdüğüm apartmandır.



Annem oradaydı!



Bu bina en yüksek ve haliyle en çok oturanı olan binasıdır.



Lütfen daha fazla insanın kurtulması için ulaşın ve yardım edin. @AFADHatay@Ahbap_Hatay — çağrı çıtanak (@ctnkcgri) February 6, 2023

Землетрус у Туреччині 6 лютого

Нагадаємо, вранці 6 лютого в Туреччині сталася серія потужних землетрусів. Землетрус магнітудою 7,7 став найпотужнішим у Туреччині з 1939 року.

Землетрус також стався в Сирії. Крім того, завдано збитків двом населеним пунктам і понад 70 селам в провінції Західний Азербайджан. Всього зруйновано 20-50% будівель.

Число загиблих в результаті землетрусу, який стався на півдні Туреччини і в сусідній Сирії, перевищило 5 тисяч осіб. Оскільки рятувальники продовжують розкопувати уламки зруйнованих будівель у пошуках тих, хто вижив, кількість жертв може збільшитися.

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