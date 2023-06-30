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Офіційно холостяк: Сергій Жадан розлучився із дружиною

Юлія Куришко
30 червня 2023, 04:40
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Із колишньою дружиною артист прожив 15 років.
Офіційно холостяк: Сергій Жадан розлучився із дружиною
Жадан розлучився із дружиною / колаж: Главред, фото: Дар'я Синельнікова, Вікторія Якименко

Личаківський районний суд Львова задовольнив позов відомого українського письменника Сергія Жадана про розлучення з дружиною Іриною Куніциною.

Про розлучення Сергія Жадана стало відомо на початку травня. У матеріалах справи вказано, що подружжя давно не живе сімейним життям та не підтримує спільний побут, передає zaxid.net.

26 червня відбулось засідання суду, але ані Сергій Жадан, ані Ірина Куніцина не зʼявлись. Вони попросили розглядати справу за їх відсутності. Враховуючи це, суддя позов про розлучення задовольнив. Пара була разом 15 років.

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49-річний Сергій Жадан та 42-річна Ірина Куніцина офіційно одружились у грудні 2009 року в Харкові. У них є спільна 10-річна донька Марія.

Сергій Жадан був одружений двічі. Першою дружиною письменника була режисерка харківського театру Світлана Олешко. Від першого шлюбу він має сина Івана.

Сергій Жадан та Христина Соловій

Нагадаємо, що розлученого Жадана застукали з популярною співачкою, вони гуляли "за ручку". Виявилося, що причиною розлучення популярного автора стала нова пасія, з якою його і застукали на прогулянці.

Жадан пристрасно зацілував Христину Соловій. Письменник, поет і музикант Сергій Жадан зіграв головну чоловічу роль у новому кліпі Христини Соловей про юність, поцілунки і пристрасне кохання.

Жадан і Соловій разом звернулися до шанувальників після чуток про роман. Співачка Христина Соловій і письменник Сергій Жадан склали красиву пару - творчу або романтичну, не відомо. Але шанувальники в захваті.

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