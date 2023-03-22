"Люблю їх дуже": Сергій Жадан розчулив фанатів фото з дітьми

Легендарний український діяч мистецтв Сергій Жадан повернувся з літературного благодійного туру в США і сфотографувався зі своєю сім'єю.

Сергій Жадан і його діти / фото УНІАН та Facebook

Легендарний український поет, прозаїк, лідер рок-гурту "Жадан і Собаки" музикант і волонтер Сергій Жадан опублікував в Facebook фото зі своїми дітьми - з донькою Марією і сином Іваном.

"Чужі діти ростуть швидко. Свої - ще швидше. Люблю їх дуже", - написав він.

Фоловери в коментарях захопилися фото.

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"Чудова сім'я, хороші діти. Здоров'я, миру, щастя!", "Яблучко від яблуньки! Щастя сім'ї!", "Щастя і Божого захисту красунчикам татовим!",- написали вони.

У Сергія Жадана двоє дітей від двох шлюбів - син Іван від шлюбу з директором і режисером Харківського театру "Арабески" Світланою Олешко і дочка Марія, яка народилася від нинішнього шлюбного союзу з працівницею книговидавничої галузі Іриною Куніциною.

До слова, нещодавно Жадан повернувся в Україну після двотижневого благодійного літературного туру в США, де він зібрав 55 тисяч доларів США на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Сергій Жадан розповів, що не зміг виступити зі своєю музичною групою "Жадан і Собаки" на благодійному концерті в Мілані (Італія) ‒ через пряму заборону організаторів. Про це розповів на своїй сторінці в Facebook.

"Чому, власне, ми скасували концерт у Мілані? Тому що частина європейців далі грають в пацифізм і подвійні стандарти і щиро вважають, що, захищаючи свої життя і свою країну, українці порушують якісь їхні уявлення про мир і гармонію. А ті, хто намагається підтримати своїх співвітчизників у боротьбі з насильниками і мародерами, є фашистами і екстремістами", – гнівно написав літератор.

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