Наталю Фріске не пустять на похорон сестри через війну

Рідна сестра покійної російської співачки Жанни Фріске Наталія, яка днями повідомила про смерть своєї двоюрідної сестри, поділилася тим, що не зможе поїхати на її похорон.
За даними пропагандистських ЗМІ, причина в тому, що рідна країна сестер Фріске Росія напала на мирну Україну. Пропагандисти повідомляють, що молода жінка Тетяна померла в Україні, а саме в Одесі.
Саме тому, росіянка Фріске не зможе приїхати в Україну.
"Таня в Одесі. На жаль не зможу попрощатися з нею", - повідомила вона.
Зазначимо, що раніше Наталя Фріске повідомила, що Тетяна не змогла побороти страшну недугу і померла: "Моя прекрасна дівчинка, така молода, така красива, і так рано пішла. Лети, моя сестричко. Я тебе дуже люблю і буду пам'ятати".
Хто така Жанна Фріске?
Жанна Фріске - російська актриса ("Про що говорять чоловіки", "Нічна Варта", "Денна Варта"), співачка, ведуча. Колишня учасниця гурту "Блестящие". У 2015 році у віці 40 років померла від гліобластоми (неоперабельної пухлини головного мозку).
Як Жанна Фріске боролася з раком - останні новини
Зазначимо, батько Жанни Фріске розповів про сильні напади, які могли зламати хребет співачки. Співачка могла знепритомніти від головного болю, а через жахливі ломки її порадили прив'язувати до ліжка.
А також стало відомо, що Жанна Фріске, яка померла 2015 року від раку мозку, дізналася про свій діагноз одночасно з новиною про те, що вона скоро стане мамою.
Вас також може зацікавити:
- Метастази в печінці та легенях: сестра Жанни Фріске не може побороти хворобу
- Копія Фріске: колишній чоловік померлої зірки показав сина, який підріс
- Нічого від тата: як зараз виглядає 10-річний син Жанни Фріске
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред