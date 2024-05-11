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Одягнена ганебно: Канделакі знову висміяли за відсутність смаку

Олена Кюпелі
11 травня 2024, 15:00
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Щоразу Канделакі намагається виглядати стильно, але виграє її базарний смак.
Канделакі та її
Канделакі та її "смак" / Колаж Главред, фото Instagram/tina_kandelaki

Путіністка Тіна Канделакі, яка вже давно підробляє на федеральні канали Кремля і всіляко підтримує військовий напад Росії на Україну, зганьбилася своїм зовнішнім виглядом.

Як відомо, не вміння одягатися Канделакі вже давно і старанно висміює інша пропагандистка з терористичної Росії Ксенія Собчак. Тим часом, Канделакі відчайдушно намагається отримати статус модниці, але всі її жалюгідні спроби так і залишаються спробами.

Тепер на повну відсутність смаку звернули увагу навіть її підписники. Днями путіністка виклала серію фото, де показувала свій щоденний образ. Варто зазначити, що Канделакі позує з сумками відомих брендів, як-от Hermes і Bottega Veneta. Чомусь для своїх луків патріотка Росії не використовує продукцію фабрик РФ.

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"Нехай від цього довгого робочого тижня залишиться тільки добірка луків", - підписала свій пост Канделакі в Instagram.

На одному з фото путіністка демонструє дивно підібраний ансамбль. Ба більше, під оверсайз піджаком видніється пом'ята і недбало застебнута сірого кольору кофта.

Канделакі та її жалюгідні спроби мати модний вигляд
Канделакі та її жалюгідні спроби виглядати модно / Скриншот Instagram/tina_kandelaki

Ще на одному фото Канделакі одягнена в піджак, під ним видніється незрозумілий і дуже короткий топ. Виглядає вона як стара молода особа, яка зібралася підкорювати столичні заклади громадського харчування.

Немодна Канделакі
Немодна Канделакі / Скріншот Instagram/tina_kandelaki

"Красива жінка, але одягнена завжди так ганебно, речі не виглядають зовсім", "Встане з телефоном, дивиться в нього і більше нічого! І речі дорогі, а краси і харизми немає...", - написали їй підписники.

У мережі висміяли Канделакі
У мережі висміяли Канделакі / Скріншот Instagram/tina_kandelaki

Нагадаємо, раніше Тіна Канделакі не пройшла повз день народження іншої пропагандистки, прес-аташе МЗС Лаврова Марії Захарової. Телеведуча скористалася моментом, щоб укотре підлабузнюватися російській владі.

Раніше Главред писав, як Канделакі показалася в безглуздих нарядах і попросила своїх фоловерів оцінити її образи. На одному з фото путіністка позує в короткій сукні, демонструючи одутлі і безформні ноги. Користувачі почали коментувати дивне вбрання телеведучої, і деякі з них навіть згадали фразу Собчак про те, що навряд чи існують вбрання, які пасують Канделакі.

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