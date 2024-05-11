Одягнена ганебно: Канделакі знову висміяли за відсутність смаку

Путіністка Тіна Канделакі, яка вже давно підробляє на федеральні канали Кремля і всіляко підтримує військовий напад Росії на Україну, зганьбилася своїм зовнішнім виглядом.
Як відомо, не вміння одягатися Канделакі вже давно і старанно висміює інша пропагандистка з терористичної Росії Ксенія Собчак. Тим часом, Канделакі відчайдушно намагається отримати статус модниці, але всі її жалюгідні спроби так і залишаються спробами.
Тепер на повну відсутність смаку звернули увагу навіть її підписники. Днями путіністка виклала серію фото, де показувала свій щоденний образ. Варто зазначити, що Канделакі позує з сумками відомих брендів, як-от Hermes і Bottega Veneta. Чомусь для своїх луків патріотка Росії не використовує продукцію фабрик РФ.
"Нехай від цього довгого робочого тижня залишиться тільки добірка луків", - підписала свій пост Канделакі в Instagram.
На одному з фото путіністка демонструє дивно підібраний ансамбль. Ба більше, під оверсайз піджаком видніється пом'ята і недбало застебнута сірого кольору кофта.
Ще на одному фото Канделакі одягнена в піджак, під ним видніється незрозумілий і дуже короткий топ. Виглядає вона як стара молода особа, яка зібралася підкорювати столичні заклади громадського харчування.
"Красива жінка, але одягнена завжди так ганебно, речі не виглядають зовсім", "Встане з телефоном, дивиться в нього і більше нічого! І речі дорогі, а краси і харизми немає...", - написали їй підписники.
Нагадаємо, раніше Тіна Канделакі не пройшла повз день народження іншої пропагандистки, прес-аташе МЗС Лаврова Марії Захарової. Телеведуча скористалася моментом, щоб укотре підлабузнюватися російській владі.
Раніше Главред писав, як Канделакі показалася в безглуздих нарядах і попросила своїх фоловерів оцінити її образи. На одному з фото путіністка позує в короткій сукні, демонструючи одутлі і безформні ноги. Користувачі почали коментувати дивне вбрання телеведучої, і деякі з них навіть згадали фразу Собчак про те, що навряд чи існують вбрання, які пасують Канделакі.
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