УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Дуже складно не стресувати": тяжкохвора Тишкевич розповіла про боротьбу за життя

1 листопада 2022, 19:14

Зараз зірка Безсмертника з оптимізмом дивиться в майбутнє, але в її лікуванні є нюанси.

Катерина Тишкевич
Катерина Тишкевич розповіла, як бореться з хворобою після того, як їй поставили діагноз / instagram.com/mrsketrin

Українська акторка Катерина Тишкевич, відома завдяки головним ролям у серіалах Безсмертник і Ніщо не трапляється двічі, близько восьми років страждала від жахливих мігреней, які заважали їй нормально функціонувати - від болю її нудило, спати вона могла тільки з сильнодіючими знеболюючими, але і вони незабаром перестали допомагати.

Довгі роки вона билася над тим, щоб знайти причину її недуги - вона могла б не дотягнути до кінця осені. Але Тишкевич чудесним чином пощастило - вона знайшла фахівців, які зуміли поставити діагноз, і вона вже почала лікування.

На своїй сторінці в Instagram Катерина розповіла, як відчуває себе через місяць медикаментозного лікування, спеціальних фізичних навантажень і психологічної допомоги.

"Поки на пігулках, але вони діють, то вже дуже добре. Працюю з психологом, але дуже складно не стресувати, перебуваючи тут", - розповідає Катерина, і зазначає, що хоче на деякий час покинути Україну, щоб прийти до тями. "Думаю на зиму трішки себе перемістити до іншої країни… Тож лікування триває", - оптимістично заявляє артистка.

Раніше Катерина Тишкевич розповіла про загадкову недугу, яка виснажує її болісними головними болями протягом восьми років - ні ліки, ні терапія не могли полегшити її страждання.

Все ускладнювалося тим, що Тишкевич не могли поставити діагноз. Поки вона чекала консультації у фахівців, її посадили на вкрай токсичний препарат, який трохи купірував симптоми.

Інші новини:

шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:03

Путін поставив умову Україні: подробиці переговорів президента РФ з Ердоганом

19:20

Ми створюємо економічний Рамштайн на чолі з ЄС, МВФ і США - Зеленський

19:14

"Дуже складно не стресувати": тяжкохвора Тишкевич розповіла про боротьбу за життя

19:14

Макрон терміново подзвонив Зеленському: різко засудив Росію і пообіцяв допомогти зміцнити ППОВідео

19:06

"Вони поховалися, не розуміють, що відбувається": бійці ЗСУ на БТРі "навідалися" в гості до білорусівВідео

Реклама
18:06

Медведєв накинувся на Україну з ядерною погрозою: Данілов поставив на місце друга ПутінаВідео

17:55

Невістка-стриптизерка Корольової без бюстгальтера показала величезні кулі

17:44

Налетить мороз і влаштує катастрофу в Україну: синоптики оголосили про різку зміну погодиВідео

17:34

Чотири райони без електрики до кінця дня: киян попередили про екстрене відключенняВідео

17:27

Басков зчепився з Орбакайте на росТБ

17:12

Favbet Foundation передав на фронт черговий пікап в рамках проекту "Прокачка авто для ЗСУ"

17:02

"От пощастило фіз. іноагенту!": Макаревич показав Лію Ахеджакову, яка таємно виїхала з РФ

16:53

"Підписав собі вирок": Данілов назвав ідеолога руйнування інфраструктури УкраїниВідео

16:34

Прикмети на 2 листопада: які 3 речі потрібно зробити, щоб удачу залучитиВідео

16:30

У Х'юстоні в боулінг-клубі застрелили відомого репера Takeoff

16:26

Не кожен квітникар це знає: чи можна поливати квіти кип'яченою водоюВідео

16:22

Взявся за старе: Медведєв погрожує "ядерними ударами" у разі перемоги УкраїниВідео

16:20

"Проти них у нас немає захисту": Іран передасть Росії тисячу ракет, щоб загрожувати всій УкраїніВідео

16:17

Батько приходив п'яний і лупив матір: Данилко розповів про жахи дитинстваВідео

16:14

Майже всі за війну: "хороші росіяни" обрали улюблених виконавців

Реклама
16:04

"Ми будемо їх гнати на лівому березі": Жданов розповів про дії ЗСУ після звільнення ХерсонаВідео

16:01

Одночасний удар дронами з повітря і з моря: журналіст про потужні вибухи на базі ЧФВідео

15:57

Вітренка звільнено з посади голови правління Нафтогазу - рішення КабмінуВідео

15:54

Ексклюзив Сніданку з 1+1: Харчишин показав, як розбирає завали власного дому після влучення ракетиВідео

15:51

У Путіна вибухнули істерикою: погрожують Британії "відповіддю" за "теракти" в Криму і на ПП-1,2Відео

15:43

Навіщо замочувати махрові рушники у солоній воді: простий секрет, який багатьох здивує

15:13

"Отримала кайф!": Успенська прийшла в захват від великих яєць

14:59

Київстар "посипався": масштабний збій в додатку і з поповненням рахункуВідео

14:51

Що можна і що заборонено садити поруч з яблунею: найкращі та найгірші сусіди

14:46

Неймовірно смачний обід для всієї родини, коли вдома немає світла: швидкий рецепт для кожногоВідео

14:34

Вода не завжди допомагає: як позбавитись від гикавки дорослому, дитині і немовляті

14:26

Одна історія дивніше іншої: Тодоренко розповіла про свої пригоди в дамській вбиральні

14:11

На Україну чекає надважка зима, Росія хоче знищити нашу енергосистему - УкренергоВідео

13:46

"Хоче зберегти собі життя": Піонтковський пояснив, чому Путін так клянчить переговори з УкраїноюВідео

13:26

"Не бажає псувати настрій" : навіть мати Симоньян не дивиться пропагандистську маячню дочки

13:24

У Берліні побили українця через тризуб на шапці

13:18

У нашийнику з шипами: посинілу дочку Якубовича зняли в страшному вигляді

13:07

ППО NASAMS і VAMPIRE для боротьби з дронами: у США оголосили про нову військову допомогу УкраїніВідео

13:02

"Такі ви нам пропонуєте перемовини?": Зеленський показав наслідки ударів РФ по УкраїніВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 2 листопада 2022: Левам - несподівані новини, Козерогам - важлива зустрічВідео

Реклама
12:47

"Порубало осколками": фрагмент російської ракети убив українця, його вагітну дружину і дитинуВідео

12:12

Ніякої РФ в G20 і Путіна на саміті на Балі: Україна закликала до ізоляції Росії та її директораВідео

12:08

"Тьху, вівці": Арестович назвав льотчиків РФ добровільними рабами і пригрозив розплатоюВідео

12:01

В окупованій Волновасі злетів у повітря готель з "кадирівцями"

11:54

Затоптали на смерть: у тисняві в Сеулі загинув відомий південнокорейський k-pop-співак

11:22

"Будемо сидіти на дровах": Жданов пояснив найгірший сценарій, якщо Путін спробує "заморозити" УкраїнуВідео

11:17

Як не угробити техніку через віялові відключення: що потрібно зробити одразу після блекаутуВідео

10:59

Вітренко подав заяву про відставку з посади голови Нафтогазу, його замінить Чернишов - ЗМІВідео

10:25

Відключення світла почалися вранці у Києві та 7 областях: що відомоВідео

10:20

Яким буде курс долара в Україні в 2023 році: Нацбанк змінив прогноз

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Модні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Гороскоп
Гороскоп на листопадГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти