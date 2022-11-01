"Дуже складно не стресувати": тяжкохвора Тишкевич розповіла про боротьбу за життя

Катерина Тишкевич розповіла, як бореться з хворобою після того, як їй поставили діагноз / instagram.com/mrsketrin

Українська акторка Катерина Тишкевич, відома завдяки головним ролям у серіалах Безсмертник і Ніщо не трапляється двічі, близько восьми років страждала від жахливих мігреней, які заважали їй нормально функціонувати - від болю її нудило, спати вона могла тільки з сильнодіючими знеболюючими, але і вони незабаром перестали допомагати.

Довгі роки вона билася над тим, щоб знайти причину її недуги - вона могла б не дотягнути до кінця осені. Але Тишкевич чудесним чином пощастило - вона знайшла фахівців, які зуміли поставити діагноз, і вона вже почала лікування.

На своїй сторінці в Instagram Катерина розповіла, як відчуває себе через місяць медикаментозного лікування, спеціальних фізичних навантажень і психологічної допомоги.

"Поки на пігулках, але вони діють, то вже дуже добре. Працюю з психологом, але дуже складно не стресувати, перебуваючи тут", - розповідає Катерина, і зазначає, що хоче на деякий час покинути Україну, щоб прийти до тями. "Думаю на зиму трішки себе перемістити до іншої країни… Тож лікування триває", - оптимістично заявляє артистка.

Раніше Катерина Тишкевич розповіла про загадкову недугу, яка виснажує її болісними головними болями протягом восьми років - ні ліки, ні терапія не могли полегшити її страждання.

Все ускладнювалося тим, що Тишкевич не могли поставити діагноз. Поки вона чекала консультації у фахівців, її посадили на вкрай токсичний препарат, який трохи купірував симптоми.

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