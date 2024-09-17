Дуже схожа на Брітні: колишній чоловік Спірс знайшов собі нову подругу

Смаки у Сема Асгарі не змінилися навіть попри розлучення.

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Сем Асгарі через рік після розлучення знайшов заміну Брітні Спірс / колаж: Главред, фото: instagram.com/samasghari

Влітку 2023 року модель, актор і фітнес-тренер Сем Асгарі подав на розлучення з поп-іконою Брітні Спірс через 14 місяців після весілля. Варто зазначити, що до церемонії пара перебувала у стосунках цілих 7 років.

До розриву призвели "непримиренні розбіжності", у подробиці яких не бажає вдаватися жоден із подружжя. Втім, кожен із них тепер намагається влаштувати своє особисте життя.

Спірс знайшла собі сумнівного залицяльника, який раніше працював у її з Асгарі будинку, а Сем, схоже, так і не відпустив зіркову дружину до кінця. Принаймні у нього безумовно є свій тип жінок.

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Так, нещодавно модель застали під час прогулянки з невисокою білявкою зі схожою на Брітні фігурою. Пара гуляла в парку в Західному Голлівуді. Відео з Асгарі та його новою обраницею публікує видання TMZ. Поки що журналістам не вдалося з'ясувати ані особистість загадкової обраниці Сема, ані подробиці їхнього роману.

Дивіться відео колишнього чоловіка Брітні Спірс Сема Асгарі з новою супутницею:

Oops he did it again ? #SamAsghari is officially moving on from #BritneySpears with a new blonde ... по крайней мере, так виглядає на відео, отриманому #TMZ, де вони відпочивають у парку. pic.twitter.com/OK2EsrRIgu - TMZ (@TMZ) 13 вересня 2024 року

Хто така Брітні Спірс? Брітні Джин Спірс - американська поп-співачка, акторка, танцівниця, авторка пісень, володарка премії "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис", повідомляє "Вікіпедія".

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