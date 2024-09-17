УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Дуже схожа на Брітні: колишній чоловік Спірс знайшов собі нову подругу

Анна Підгорна
17 вересня 2024, 00:15
25
Смаки у Сема Асгарі не змінилися навіть попри розлучення.
Брітні Спірс, Сем Асгарі
Сем Асгарі через рік після розлучення знайшов заміну Брітні Спірс / колаж: Главред, фото: instagram.com/samasghari

Влітку 2023 року модель, актор і фітнес-тренер Сем Асгарі подав на розлучення з поп-іконою Брітні Спірс через 14 місяців після весілля. Варто зазначити, що до церемонії пара перебувала у стосунках цілих 7 років.

До розриву призвели "непримиренні розбіжності", у подробиці яких не бажає вдаватися жоден із подружжя. Втім, кожен із них тепер намагається влаштувати своє особисте життя.

Спірс знайшла собі сумнівного залицяльника, який раніше працював у її з Асгарі будинку, а Сем, схоже, так і не відпустив зіркову дружину до кінця. Принаймні у нього безумовно є свій тип жінок.

відео дня

Так, нещодавно модель застали під час прогулянки з невисокою білявкою зі схожою на Брітні фігурою. Пара гуляла в парку в Західному Голлівуді. Відео з Асгарі та його новою обраницею публікує видання TMZ. Поки що журналістам не вдалося з'ясувати ані особистість загадкової обраниці Сема, ані подробиці їхнього роману.

Дивіться відео колишнього чоловіка Брітні Спірс Сема Асгарі з новою супутницею:

Хто така Брітні Спірс?

Брітні Джин Спірс - американська поп-співачка, акторка, танцівниця, авторка пісень, володарка премії "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис", повідомляє "Вікіпедія".

Голлівуд - останні новини:

Раніше стало відомо, що легендарний музикант Джон Бон Джові врятував жінку від самогубства. Музикант помітив жінку на мосту, та відрадив її не робити фатальну помилку.

Також знаменита британська світська левиця, модель і дизайнер Вікторія Бекхем розкрила таємну пристрасть до відомої моделі, яка змінила її життя на початку кар'єри.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Брітні Спірс новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Росіяни націлились на захоплення двох міст: експерт розкрив пріоритети Кремля

Росіяни націлились на захоплення двох міст: експерт розкрив пріоритети Кремля

23:39 Україна
Вдарять перші заморозки: відома дата сильного похолодання

Вдарять перші заморозки: відома дата сильного похолодання

22:44 Синоптик
4 важливих питання: Зеленський провів термінове засідання Ставки

4 важливих питання: Зеленський провів термінове засідання Ставки

21:21 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Гороскоп на завтра 17 вересня: Дівам - велика втрата, Козерогам - прилив удачі 23609

Гороскоп на завтра 17 вересня: Дівам - велика втрата, Козерогам - прилив удачі

Бронеколони пішли на штурм: ЗСУ прорвали кордон РФ на новому напрямку – ЗМІ 14104

Бронеколони пішли на штурм: ЗСУ прорвали кордон РФ на новому напрямку – ЗМІ

Коли солити картоплю при варінні: відомий кухар розповів надзвичайний секрет, який здивує 7137

Коли солити картоплю при варінні: відомий кухар розповів надзвичайний секрет, який здивує

Ступак заявив про відхід ЗСУ із Курської області та назвав важливі причини 6487

Ступак заявив про відхід ЗСУ із Курської області та назвав важливі причини

Останні новини

00:15

Дуже схожа на Брітні: колишній чоловік Спірс знайшов собі нову подругу

16 вересня, понеділок
23:39

Росіяни націлились на захоплення двох міст: експерт розкрив пріоритети Кремля

22:44

Вдарять перші заморозки: відома дата сильного похолодання

22:42

"Наташа вже в курсі": путініст Тарзан публічно засвітив свою нову музу

22:18

Як боротися з осінньою втомою: фахівці розкрили, як боротись із сонливістю

Україна послабить війська РФ на 20%, коли зможе бити по Росії далекобійною зброєю – РустамзадеУкраїна послабить війська РФ на 20%, коли зможе бити по Росії далекобійною зброєю – Рустамзаде
22:15

Мама на стилі, Вакарчук у смішній шапці: лідер Океану Ельзи показав рідкісне фото

22:14

"Зробили разом": путіністка Валерія чкурнула з РФ до сина за кордон

22:01

Ціна на популярний в Україні продукт виросте вдвічі: в чому причина

21:40

Один сік: стейк всього за 5 хвилин, який завжди виходить навіть на звичайній сковородіВідео

Реклама
21:21

4 важливих питання: Зеленський провів термінове засідання Ставки

21:20

Оточення росіян у Курській області: у DeepState розкрили важливі деталі боїв

20:59

Потече як з пляшки: як швидко вичавити сік із лимона не розрізаючи йогоВідео

20:39

Чому РФ почала запускати по Україні більше "Шахедів": названо важливу причину

20:13

Перейшов до особистих образ: Трамп знайшов "винуватців" його повторного замаху

20:04

Спецпризначенці ГУР потужно вдарили по російській базі безпілотників у Сирії

19:50

Миші його ненавидять: який найефективніший засіб від гризунів - зникнуть з ділянки

19:47

Чому восени мухи кусаються: причини, про які мало хто знає

19:44

Грози, дощі та потужний вітер: названо регіони, де лютуватиме сильна негода

19:44

Переможниця шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова мало не загинула в Одесі

19:14

Не раз і не два: скільки разів на день потрібно годувати кота - точна відповідьВідео

Реклама
19:12

Землетрус магнітудою 5,5 балів: в Україні відчули підземні поштовхи

19:10

Заздалегідь звинуватили Україну: росіяни анонсували новий терактПогляд

18:50

Скільки триватиме війна в Україні: названо неочікувані сценарії щодо 2025 року

18:42

Щоб знайти 3 відмінності за 11 секунд, треба мати "орлиний зір": неймовірно складна загадка

18:42

Російському пропагандисту "Крабу" проломили голову

18:13

Наді Дорофєєвій погрожують розправою підписники

18:12

Особисто представить план миру: Зеленський виступить на Генасамблеї ООН

18:07

Замах на Трампа: у ГУР зробили заяву щодо підозрюваного

18:07

Найближчі тижні стануть визначальними: чи зможе РФ просуватися на фронті

17:58

Може повністю зіпсувати страву: коли треба додавати сіль у смажену картоплюВідео

17:58

Поки Дніпро обстрілювали, депутати Філатова влаштували лакшері-вечірку на МальдівахВідео

17:45

Токаєв переконував Шольца у "непереможності" Росії і "топив" за план Китаю

17:38

Ступак заявив про відхід ЗСУ із Курської області та назвав важливі причини

17:18

Соратниця Порошенка допомагала "замітати сліди" вбивцям Гонгадзе - блогер

17:16

День Віри, Надії, Любові та Софії: що категорично не можна робити 17 вересня

17:12

Налетять дощі з грозами і штормовий вітер: які області накриє сильна негода

17:06

Забруднена вода з Десни вже дісталася Київщини: що відомо

16:52

Чому вздовж трас по всій Польщі стоять скляні паркани

16:47

Бійці ДШВ на Курщині "покришили" штурмовиків РФ: підірвали БМД разом із десантомВідео

16:37

Для РФ під Курськом можливий провал: оголошено евакуацію відразу двох районів

Реклама
16:37

Повітряна розвідка Росії посилилась удвічі: у ЗСУ розкрили нову мету ворога

16:18

Лізти під капот не потрібно: як зрозуміти, що настав час міняти масло двигунаВідео

16:10

РФ перекинула на Курщину майже 40 тисяч солдатів: чи змінять вони ситуацію - FT

16:10

В Україні автоматизують видачу повісток: у Міноборони розповіли про нововведення

16:10

Odesa Economic Revival forum 2024: представлено Стратегію культурного розвитку Одеси 2025-2035

16:06

Нові можна не купувати: як оновити старі махрові рушники

15:52

"Ефект" від мобілізації буде взимку: у Раді розповіли про хід призову

15:46

Для 6 знаків почнеться "серйозна драма": Місяць переходить у турбулентну стадію - астрологВідео

15:39

Потужне посилення ППО: Італія передає Україні другу батарею Samp-T

15:35

ЗСУ розпочали другу фазу наступу на Курськ: у Defense Express розкрили вражаючі деталі

^
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПрогноз погодиМагнітні бурі
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти