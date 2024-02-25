О, Соля міо: телеведуча Вітвіцька вперше після розлучення показала нового коханого

Телеведуча Соломія Вітвіцька вперше після розлучення з Владиславом Кочетковим показала свого нового коханого - він боєць ЗСУ.

https://glavred.net/stars/o-solya-mio-televedushchaya-vitvickaya-vpervye-posle-razvoda-pokazala-novogo-vozlyublennogo-10544762.html Посилання скопійоване

Соломія Вітвіцька показала нового бойфренда / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Відома українська телеведуча, яка робота на каналі "1+1" Соломія Вітвіцька вперше після розлучення з Владиславом Кочатковим показала свого нового коханого ‒ бійця ЗСУ Олексія Сітайла. На сторінці в соціальній мережі Instagram дівчина виклала фото, на якому позувала в обіймах бойфренда. Як розповіла Вітвіцька, в неділю, 25 лютого, її коханим святкує день народження.

Саме з цієї нагоди ведуча розмістила спільне Селфі з Сітайло і вирішила показати на публіку Їхні стосунки:

"Коханий, завдяки тобі я, здається, знову змогла повірити в любов. І нехай зараз в нашому житті не цукерки і квіти, а відеозв'язок в Signal і короткі "++", але я дочекаюся тебе. З днем Народження і багато років. Пишаюся і люблю", — душевно написала Вітвіцька.

відео дня

Хто така Соломія Вітвіцька? Українська телеведуча, журналістка, ведуча проекту " ТСН "на телеканалі" 1 + 1", повідомляє "Вікіпедія".

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто переміг на Дитячому Євробаченні-2023, яке відбулося в Ніцці, Франція. Також названо місце, яке зайняла учасниця з України.

Також українська співачка Alyosha натякнула на проблеми у відносинах з Тарасом Тополею. Розлад в парі, на думку артистки, настав через довгу розлуку.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.