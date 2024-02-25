О, Соля міо: телеведуча Вітвіцька вперше після розлучення показала нового коханого

Відома українська телеведуча, яка робота на каналі "1+1" Соломія Вітвіцька вперше після розлучення з Владиславом Кочатковим показала свого нового коханого ‒ бійця ЗСУ Олексія Сітайла. На сторінці в соціальній мережі Instagram дівчина виклала фото, на якому позувала в обіймах бойфренда. Як розповіла Вітвіцька, в неділю, 25 лютого, її коханим святкує день народження.
Саме з цієї нагоди ведуча розмістила спільне Селфі з Сітайло і вирішила показати на публіку Їхні стосунки:
"Коханий, завдяки тобі я, здається, знову змогла повірити в любов. І нехай зараз в нашому житті не цукерки і квіти, а відеозв'язок в Signal і короткі "++", але я дочекаюся тебе. З днем Народження і багато років. Пишаюся і люблю", — душевно написала Вітвіцька.
Хто така Соломія Вітвіцька?
Українська телеведуча, журналістка, ведуча проекту " ТСН "на телеканалі" 1 + 1", повідомляє "Вікіпедія".
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