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О, Соля міо: телеведуча Вітвіцька вперше після розлучення показала нового коханого

Дмитро Відоменко
25 лютого 2024, 11:45
Телеведуча Соломія Вітвіцька вперше після розлучення з Владиславом Кочетковим показала свого нового коханого - він боєць ЗСУ.
Вітвіцька, бойфренд
Соломія Вітвіцька показала нового бойфренда / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Відома українська телеведуча, яка робота на каналі "1+1" Соломія Вітвіцька вперше після розлучення з Владиславом Кочатковим показала свого нового коханого ‒ бійця ЗСУ Олексія Сітайла. На сторінці в соціальній мережі Instagram дівчина виклала фото, на якому позувала в обіймах бойфренда. Як розповіла Вітвіцька, в неділю, 25 лютого, її коханим святкує день народження.

Саме з цієї нагоди ведуча розмістила спільне Селфі з Сітайло і вирішила показати на публіку Їхні стосунки:

"Коханий, завдяки тобі я, здається, знову змогла повірити в любов. І нехай зараз в нашому житті не цукерки і квіти, а відеозв'язок в Signal і короткі "++", але я дочекаюся тебе. З днем Народження і багато років. Пишаюся і люблю", — душевно написала Вітвіцька.

відео дня

Хто така Соломія Вітвіцька?

Українська телеведуча, журналістка, ведуча проекту " ТСН "на телеканалі" 1 + 1", повідомляє "Вікіпедія".

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто переміг на Дитячому Євробаченні-2023, яке відбулося в Ніцці, Франція. Також названо місце, яке зайняла учасниця з України.

Також українська співачка Alyosha натякнула на проблеми у відносинах з Тарасом Тополею. Розлад в парі, на думку артистки, настав через довгу розлуку.

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Соломія Вітвіцька новини шоу бізнесу
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