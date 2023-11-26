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Дитяче Євробачення-2023: хто переміг та місце України на конкурсі

Анна Підгорна
26 листопада 2023, 21:50
Цього року Дитяче Євробачення приймала Франція - вдруге за історію дитячої версії змагання.
Анастасія Дімід, Дитяче Євробачення-2023
Анастасія Димид представила Україну на Дитячому Євробаченні-2023 / колаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Сьогодні в Ніцці, Франція, відбувся фінал дитячого Євробачення-2023. Перемогу в музичному конкурсі здобула конкурсантка з Франції - піаністка та співачка Зої Клозу (Zoé clauzure) з піснею "Cœur". Про це повідомляє Суспільне.

За результатами голосування глядачів і професійного журі молоде обдарування отримало в сумі 228 балів, що дозволило зайняти їй перше місце. З великим відривом по балах друге і третє місце зайняли Сандра Валеро з Іспанії (201 бал) та гурт Yan Girls з Вірменії (180 балів) відповідно.

Примітно, що Франція стала країною-переможницею другий рік поспіль - перше місце на Дитячому Євробаченні-2022, яке відбулося в Єревані, Вірменія, зайняв Ліссандро з піснею "Oh Maman!". Всього на рахунку Франції три перемоги на дитячому конкурсі.

Учасниця від України, Анастасія Димид з села Гошів Івано-Франківської області, за свій номер з піснею "Квітка" заробила 128 балів - 83 від глядачів та 45 від журі. Вокалістка посіла на Дитячому Євробаченні-2023 5 місце. Українській Сейлор Мун, як прозвали дівчинку на конкурсі, всього 9 років, і майже половину свого життя вона займається вокалом.

Дивіться відео виступу переможниці Дитячого Євробачення-2023 Зої Клозу (Zoé Clauzure) з піснею "Cœur":

Раніше українська співачка і музичний продюсер Наталя Могилевська провела екскурсію по своєму заміському будинку під Києвом та показала, як підготувалася до зими.

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