Ексчоловік Соломії Вітвіцької демобілізувався з фронту - ведуча назвала причину

Влад Кочатков багатьох здивував своїм добровільним відходом з ЗСУ.

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Влад Кочатков демобілізувався за статтею / колаж: Главред, фото: instagram.com/vladkochatkov, instagram.com/solomiyavitvitska

Колишній чоловік ведучої 1+1 Соломії Вітвіцької, телеоператор Влад Кочатков, був мобілізований у травні 2022 року. Чоловік хотів стати парамедиком, але доля розпорядилася інакше, і він став зв'язківцем. Тепер стало відомо, що Кочатков демобілізувався з фронту.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram. Чоловік зазначив, що при цьому він залишається на обліку, і при необхідності його можуть призвати в будь-який момент.

"Отже, добровільно прийшов, добровільно і йду. Все легально. 1.5 роки служби за спиною. Ні про що не жалкую. Але і ні за чим сумувати не буду. Хоча все ж таки буду - це за потужними і унікальними людьми, з якими мав справи…" - пише Кочатков.

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Соломія Вітвіцька та Влад Кочатков розлучилися у 2020 році після восьми років разом. Парі вдалося зберегти дружні стосунки, і вони підтримують спілкування. У коментарі для Oboz.ua ведуча розповіла, чому її колишній чоловік прийняв рішення піти з армії.

"Мій колишній чоловік нещодавно демобілізувався. Наскільки мені відомо, за сімейними обставинами. З минулого тижня вже не військовий ЗСУ", - повідомила вона.

Її слова підтверджують сказане Владом у соціальних мережах після демобілізації: у розмові з однією із підписниць він зізнався, що звільнився зі служби за 26 статтею закону "Про військову службу та військовий обов'язок", яка передбачає перелік проблем зі здоров'ям, сімейних обставин та життєвих ситуацій, які можуть стати причинами для завершення служби.

Влад Кочатков демобілізувався за статтею / instagram.com/vladkochatkov

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