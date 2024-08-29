Новий член сім'ї: Дзідзьо здивував шанувальників поповненням

Михайло Хома поділився в Інстаграмі неочікуваною звісткою.

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DZIDZIO поділився з підписниками радісною новиною / Колаж: Главред, Фото: інстаграм DZIDZIO

Михайло Хома, відомий як Дзідзьо, не часто тішить прихильників своєю появою у соцмережах, тому нова світлина дуже порадувала шанувальників.

З початком повномасштабного вторгнення співак уникає розважальних шоу та появ на телеекранах. Він відійшов від жартівливого репертуару і будує зовсім інший, розважливий і серйозний образ. Єдині заходи, в яких бере артист участь – благодійні.

Хто такий Михайло Хома? Михайло Хома, більш відомий як Дзідзьо - український співак, автор пісень, актор, кінорежисер, продюсер. Фронтмен і засновник гурту "DZIDZIO". Заслужений артист України (2020). Амбасадор Збірної України з футболу. відео дня

Саме тому недавня поява, ще й з приємними новинами, дуже обрадувала аудиторію співака.

Михайло Хома поділився в Інстаграмі світлиною з песиком - американським голим тер'єром, якого звати Ґеник Іринович.

Що за порода – американський голий тер'єр Американський голий тер'єр - порода собак, виведена на початку 1970-х років у Сполучених Штатах Америки.

Відсутність шерсті на собаках цієї породи робить їхню шкіру доволі вразливою та перешкоджає робочому використанню цих собак, тож, незважаючи на мисливське минуле, голі тер'єри насамперед - собаки-компаньйони, зазначає Вікіпедія.

Характер американського голого тер'єра являє собою сплав енергії, життєлюбства, відваги та любові.

Що цікаво, песик, схоже, як і хазяїн, росте патріотом і вбраний у вишиванку чорно-блакитного кольору.

Дзідзьо на фотографії теж одягнений у чорну сорочку, радісно усміхається та тримає песика в руках.

Дзідзьо поділився радісною звісткою / Колаж: Главред, скріншот Інстаграм

Аудиторія зустріла таку новину з радістю і відзначили схожість песика з кенгуру:

"Такий чудний";

"На кенгуру схожий";

"Ідеальний дует";

"Новий друг Дзідзьо";

"Класний пес, потішив нас";

"Який гарний! Обожнюю цю породу!";

"З першого погляду був схожий на кенгурятко".

Михайло Хома - останні новини

Нещодавно колишня дружина DZIDZIO розкрила деталі стосунків з артистом. Ярослава Притула каже, що в день розлучення з Михайлом Хомою вони вирушили святкувати цю подію.

Відомий артист розповів, чи повернеться Дзідзьо. Юлік зазначив, що Михайло Хома зможе повернутися до сценічного образу Дзідзьо, але з умовами.

Також нещодавно Дзідзьо засвітився в обіймах відомої актриси.

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