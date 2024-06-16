Святкували розлучення: колишня дружина DZIDZIO розкрила деталі стосунків з артистом

Ярослава Притула каже, що в день розлучення з Михайлом Хомою вони вирушили святкувати цю подію.

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Slavia розповіла про стосунки з DZIDZIO / Колаж: Главред, Фото: Instagram/dzidzio, Instagram/slavia_official

Колишня дружина українського співака Михайла Хоми (DZIDZIO) співачка Ярослава Притула (Slavia) розповіла про те, чи спілкується вона з артистом після розлучення, яке сталося після їхнього 20-річного шлюбу.

"Ми продовжуємо спілкуватися, причому на різні теми, підтримуємо одне одного. Коли зідзвонюємося, то дуже довго спілкуємося. У нас завжди є про що поговорити", - розповіла вона в інтерв'ю kp.ua.

При цьому вона розповіла, що в день розлучення з Хомою вони вирушили святкувати цю подію.

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"Прийшли в ресторанчик, нас там уже всі офіціанти знають, ми часто там буваємо, сіли за столик і проговорили десь дві години. А потім підходить офіціант і каже: "Може, вам усе-таки каву з тортиком?". Ми навіть не помітили, як пролетів час", - розповідає співачка.

Вона також зазначила, що її колишній чоловік подобається їй як друг, тому що він приділяє багато уваги людям, які перебувають поруч.

"Причому друзям приділяє більше уваги, ніж рідним. Я завжди думала: "Як класно бути Мішиним другом, як із ним легко". Тому що вдома він зовсім інший. Але Михайло пояснював, що коли мама сварить свою дитину, то не означає, що вона її не любить. Казав сприймати його критику за любов. Я так і сприймала", - додала вона.

Хто такий Михайло Хома? Михайло Хома, більш відомий як Дзідзьо - український співак, автор пісень, актор, кінорежисер, продюсер. Фронтмен і засновник гурту "DZIDZIO". Заслужений артист України (2020). Амбасадор Збірної України з футболу.

Раніше Михайло Хома пояснив, чому не співає пісень DZIDZIO. Український співак Михайло Хома після початку вторгнення РФ в Україну не виконує пісні з репертуару DZIDZIO, бо його творчість трансформувалася.

Нагадаємо, раніше Дзідзьо пояснив, чому артистів не потрібно мобілізовувати. Михайло Хома висловився про заклики до мобілізації артистів. Він переконаний, що воювати мають професіонали під керівництвом професіоналів.

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