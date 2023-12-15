Повинен бути насторожі: колишній чоловік-олігарх росіянки попередив Тома Круза про небезпеку

Російський бізнесмен попередив Тома Круза щодо своєї колишньої дружини.

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Хайдарова-мисливиця за розкішшю, але її чоловік знає їй ціну / Колаж Главред, фото The Daily Mail, Instagram / elsina_k

Російський олігарх, чия колишня дружина була помічена за ласками з Томом Крузом, попередив зірку "Місія неможлива", що він повинен бути готовий " тримати свій гаманець широко відкритим", оскільки його колишня дружина має "дорогий і розкішний смак".

Як написала The Daily Mail, 61-річний Круз був помічений в затишній обстановці з 36-річною донькою депутата Держдуми Ельсіною Хайровою на вечірці в лондонському Мейфер – друзі говорили, що голлівудська зірка "одурманена" і що ця пара "нерозлучна".

Але колишній чоловік Хайрової Дмитро Цетков попередив Круза, що його новому любовному захопленню важко догодити, і стверджує, що за час їх бурхливого 11-річного шлюбу він витратив приголомшливі 10 мільйонів фунтів на одяг і ще 2 мільйони фунтів на сумки.

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"Незалежно від того, з ким вона, з Томом Крузом чи з кимось іншим, вони повинні знати, що їй подобаються прекрасні речі в житті і вона має дорогий і розкішний смак. Тому слід тримати очі і гаманець широко відкритими", - заявив колишній чоловік Росіянки.

Але він додав: "Я радий за неї, бажаю їй всього найкращого".

43-річний Цетков, який заробив статок на алмазах і гірничодобувній промисловості, стверджує, що запекла трирічна битва за розлучення обійшлася йому в 150 мільйонів фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, раніше 61-річний голлівудський актор тому Круз був помічений за ласками на вечірці в лондонському Мейфер з 36-річною світською левицею Ельсіною Хайровою, дочкою відомого російського депутата і колишньою дружиною олігарха, який торгує діамантами.

У травні 2023 року її помітили разом під час однієї з гонок Формули-1-на Гран-прі Майамі - якраз в компанії Тома Круза. Двоє знаменитостей носили темні сонцезахисні окуляри і широко посміхалися фотографам.

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