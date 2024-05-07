No rules на Євробаченні 2024: Фінляндія здивувала номером без трусів

Фінляндія здивувала відвертим номером на Євробаченні 2024.

https://glavred.net/stars/no-rules-na-evrovidenii-2024-finlyandiya-udivila-nomerom-bez-trusov-10563419.html Посилання скопійоване

Фінляндія вразила номером / Колаж Главред, фото eurovision.tv

У першому півфіналі Євробачення-2024 з більш ніж оригінальним номером виступила Фінляндія і конкурсант Windows95man.

Пісня No rules стала запальним номером, але найбільше вразив сам номер. Під час пісні, по сцені бігав статний чоловік без трусів. Номер артиста був побудований так, що його раз у раз прикривала то камера, то оператор, то дим.

Фінляндія вразила своїм номером без трусів / Скриншот

Фінляндія вразила своїм номером без трусів / Скриншот

Наприкінці номера до соліста прилетіли джинсові шорти, щоб прикрити весь сором артиста. До слова, на найцікавішому місці в нього красувався тілесного кольору трикутник. Якби стався збій, глядачі б все одно не дізналися, який "талант" ховається за руками співака.

Україна на Євробаченні-2024 - подробиці:

Нагадаємо, дует alyona alyona & Jerry Heil переміг на Національному відборі-2024 і поїде на Євробачення від України. Главред розповідав, про що пісня "Teresa & Maria", яка викликала стільки суперечок у Мережі.

Також сопілкар із Kalush Orchestra, гурту-переможця Євробачення-2022, висловився щодо перемоги alyona alyona і Jerry Heil на конкурсі. Тимофій Музичук оцінив шанси дуету.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред