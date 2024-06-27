Алла-Вікторія нікого не слухає і не звертає уваги на зауваження.

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Філіп Кіркоров відправив своїх дітей подалі з Росії / колаж: Главред, фото: facebook.com/profile.php?id=100044260682422

Дочка путініста Філіпа Кіркорова, який підтримує військове вторгнення Росії в Україну, пустилася берега.

Зокрема дівчинка, яку одіозний батько відправив вчитися в Дубаї, робить абсолютно все, що хоче. Дівчинка почала робити сальто в їдальні і незважаючи на зауваження свого коуча, вона продовжила займатися своїми справами, пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

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Крім того, Алла-Вікторія зачепила металеву конструкцію і практично рознесла все навколо. Однак її це не збентежило і вона продовжила робити свої хуліганські справи.

Хто такий Філіп Кіркоров? Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

Філіп Кіркоров - останні новини:

Раніше путініст Кіркоров зганьбився перед дочкою Ані Лорак на вечірці, присвяченій Дню народження дівчинки. Філіп був запрошений на свято, оскільки є хрещеним Софії.

Також Примадонн влаштував розбірки на зйомках нового кліпу. Причина невдоволення Кіркорова здивувала навіть його колегу, який буквально сторопів через дріб'язковість співака.

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