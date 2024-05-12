Нідерланди назвали причину відсторонення Joost Klein від фіналу Євробачення-2024

Представники проросійського Йоста Кляйна розкритикували рішення EBU.

https://glavred.net/stars/niderlandy-raskryli-prichinu-otstraneniya-joost-klein-ot-finala-evrovideniya-2024-10564571.html Посилання скопійоване

Чому Joost Klein відсторонили від Євробачення-2024 / колаж: Главред, фото: instagram.com/joostklein

За кілька годин до початку фіналу Євробачення-2024 одного з конкурсантів, у зв'язку з рішенням EBU, було дискваліфіковано. Йдеться про Joost Klein - учасника з Нідерландів.

На офіційній сторінці Євробачення повідомили, що Йост Кляйн відсторонений від фіналу конкурсу на час розслідування неназваного інциденту. Артист не з'явився на сцені фіналу Євробачення-2024 і Нацжурі з Нідерландів не оголосило, кому присуджує свої бали.

Водночас AVROTROS, офіційний мовник Нідерландів, розповів, чому Йоста Кляйна дискваліфікували, і висловив свою категоричну незгоду з таким рішенням EBU.

відео дня

"Після виступу в четвер стався інцидент. Всупереч чітко укладеним домовленостям, Йоста зняли на відео, коли він спустився зі сцени і йшов у "зелену кімнату". У той момент Йост неодноразово показував, що не хоче, щоб його знімали. Його прохання проігнорували. Це призвело до загрозливого руху Йоста в бік камери. Йост не торкався оператора. Про цей інцидент повідомили, після чого EBU і поліція провели розслідування. Ми консультувалися з EBU і запропонували кілька варіантів рішень. Проте EBU все ж вирішив дискваліфікувати Йоста Кляйна. Ми вважаємо це рішення занадто суворим і нерівноцінним. Ми виступаємо за хороші манери, нехай не буде непорозумінь, але, на нашу думку, покарання дискваліфікацією не рівноцінне цьому інциденту. Ми дуже розчаровані й засмучені, як і мільйони фанатів, які чекали на фінал. Це не повинно було закінчитися подібним чином", - переконані представники Нідерландів на конкурсі.

Чому Joost Klein відсторонили від Євробачення-2024 / instagram.com/songfestival.avrotros

Євробачення-2024 Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який пройшов 7, 9 та 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів з 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні в 2023 році. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") та 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках. Представники України на Євробаченні-2024, дует alyona alyona & Jerry Heil посіли третє місце. Перше місце дісталося співаку Nemo зі Швейцарії.

Євробачення-2024 - останні новини:

Раніше alyona alyona та Jerry Heil зробили потужну заяву просто на сцені конкурсу - у своєму фінальному виступі артистки з України виголосили важливий для країни меседж.

Також стало відомо, кому Україна віддала найвищий бал на Євробаченні 2024. Схоже, навіть українські єврофани не очікували такого рішення від Національного журі.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред