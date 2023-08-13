Невдала мати дітей Кікорова вперше вийшла на зв'язок після страшного ДТП

Лада Денс зізналася, чому більше тижня вона зберігала мовчання.

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Лада Денс після ДТП звернулася до шанувальників / колаж: Главред, фото: instagram.com/lada_dance_official

Співачка Лада Денс, яку після тісних відносин Філіп Кіркоров просив народити йому дітей, тиждень тому потрапила в жахливу аварію за участю відразу трьох автомобілів.

З місця події артистку в екстреному порядку забрала швидка. Прогнози про стан Денс були різноманітними - від критичного стану з подальшою інвалідністю до легкого забиття без особливих наслідків. Ясно одне - Лада зараз знаходиться в свідомості.

Про це повідомила сама артистка, яка з моменту аварії вперше вийшла на зв'язок з шанувальниками. На своїй сторінці в Instagram вона зазначила, що в ЗМІ згущують фарби, і скоро вона сама розповість, як все було насправді.

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"Мені зараз поки морально складно бути активною в мережі. Однак, я читаю і бачу ваші добрі слова і слова підтримки, і вони дарують мені сили в цей складний період. З медичної точки зору все робиться на максимальному рівні. У ЗМІ виходить багато неправдивої інформації, тому трохи пізніше буде офіційна інформація від мене!" - написала Лада Денс.

Лада Денс після ДТП звернулася до шанувальників / instagram.com/lada_dance_official

Раніше співак-путініст Кіркоров поділився особистою драмою. Через неї він ледь не зірвав свій виступ - очевидці повідомляли, що Філіпа навіть довелося відкачувати.

Також батько покійної Фріске розкрив нові моторошні подробиці хвороби доньки. Зокрема він розповів, що Жанну перед смертю прив'язували до ліжка за рекомендацією лікарів.

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