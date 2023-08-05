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"Улюблена" співачка Кіркорова потрапила в страшну ДТП з трьома автомобілями

Анна Підгорна
5 серпня 2023, 21:56 оновлено 5 серпня, 21:56
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Ладу Денс з місця аварії терміново евакуювали на кареті швидкої допомоги.
Лада Денс
Лада Денс потрапила в аварію / колаж: Главред, фото: instagram.com/lada_dance_official

Російська співачка Лада Денс, внесена в базу "Миротворець" в 2017 році, потрапила в ДТП на одній з підмосковних трас. Подію підтверджують росЗМІ і концертний директор артистки Сергій Пудовкін.

Денс була пасажиркою таксі, водій якого скоїв наїзд на два автомобілі, що раніше зіткнулися і стояли на проїжджій частині. В результаті удару машина отримала значні пошкодження.

Співачку з місця аварії забрала швидка. Вона не могла пересуватися самостійно. Попередньо у Денс діагностували закриту черепно-мозкову травму, забої та травму хребта. Найближчі концерти артистки скасовані.

відео дня

Лада Денс в 2017 році виступала в окупованому Донецьку, проте з початком повномасштабної війни в Україні свою суспільно-політичну позицію намагається приховувати. На прямі запитання про військові злочини країни-окупанта вона намагається не відповідати. Проте вона продовжує виступати в рф та підтримувати відносини з артистами-путіністами. Вважається, що вона була особливо близька з Філіпом Кіркоровим, у якого довгий час працювала на бек-вокалі.

Раніше в мережі з'явилися подробиці розставання Меладзе і Джанабаєвої. Днями в пресі заговорили про розлучення артистів, тепер стало зрозуміло, хто кого покинув і з якої причини.

Також комік-путініст Володимир Винокур зганьбився стендапом перед Путіним - при цьому гумор старого клоуна не викликав на обличчі директора країни-окупанта навіть тіні посмішки.

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