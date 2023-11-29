Несподіване весілля: відома українська співачка таємно вийшла заміж за іноземця

Kola розкрила подробиці про загадкового чоловіка, а також поділилася планами на майбутнє.

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Співачка Кola вийшла заміж / колаж: Главред, фото: instagram.com/kola__official

Популярна українська співачка KOLA (справжнє ім'я - Анастасія Прудіус) у липні 2022 року розлучилася з коханим, який зараз служить у ЗСУ. З тих пір про своє особисте життя артистка мовчала. А воно, як виявилося, було насичене подіями.

Так в інтерв'ю для Маші Єфросиніної Кола розповіла, що незабаром після розставання вона зустріла чоловіка. Він був організатором одного з благодійних концертів, в яких співачка брала участь. Незабаром між ними зав'язалися стосунки.

Прудіус зізнається, що її обранець старший за неї на 13 років. Також він має двох дітей від попередніх стосунків. Чоловік живе в Ізраїлі, куди переїхав з родиною з Дніпра ще в дитинстві. "Трохи знає українську. Спілкуємося по-різному. Він говорить російською, я говорю з ним українською. Коли він не розуміє, я перекладаю. Він вже набагато краще розмовляє українською. Я вчу іврит. Це була умова: що я вивчу іврит, а ти вивчиш круто українську. Щоб наші діти знали лише ці дві мови і англійську. Його діти знають лише іврит та англійську", - поділилася Kola.

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Також артистка зазначила, що ніколи не думала, що стане дружиною іноземця. Проте її коханий зробив їй пропозицію, і вона відповіла згодою.

"Він освідчився цього року, коли ми були в Ізраїлі... Просто відкривається ця коробочка, і він каже: "Ти не станеш моєю дружиною?" І ми 5 хвилин говорили, що робити. Я українка, патріотка, я не поїду з країни. Чи готовий він переїхати? Що буде, коли народиться дитина? Він стоїть [в шоці-неценз.], каже, ми щось придумаємо. І через 5 хвилин підходить його друг з букетом троянд... Ну і потім я уже сказала "так", і ми пішли вечеряти", - згадує співачка.

Весілля зіграли в Празі у вузькому сімейному колі. Однак як вони вийшли із ситуації з життям на дві країни, Кола не уточнила.

Співачка Кola вийшла заміж / колаж: Главред, фото: скріншот

Раніше українська співачка Alyosha натякнула на проблеми у відносинах з Тарасом Тополею. Розлад в парі, на думку артистки, настав через довгу розлуку.

Також стало відомо, що популярна блогерка Настя Талпа вдруге вагітна. Восени вона знову вийшла заміж і тепер чекає на дитину від другого чоловіка.

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