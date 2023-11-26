Відома блогерка Настя Талпа вдруге вагітна

Майбутня мама показала, як її близькі відреагували на новину про майбутнє поповнення в родині.

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Настя Скальницька вагітна другою дитиною / колаж: Главред, фото: instagram.com/skalnytska.n, tiktok.com

Популярна українська блогерка Настя Талпа у вересні цього року вийшла заміж за Богдана Скальницького і взяла його прізвище. Тепер, через лічені місяці після весілля, вона повідомила чоловікові радісну новину.

На каналі Анастасії в TikTok з'явився ролик, в якому вона спершу каже, що замовила чоловікові подарунок, потім показує, як вручає Богдану білий конверт. Там виявився позитивний тест на вагітність.

Чоловік спершу не повірив своїм очам, потім з виразом абсолютного щастя на обличчі кинувся обіймати і цілувати дружину. Після цього Настя стала дзвонити родичам, щоб поділитися радісною новиною.

Анастасія Скальницька раніше була одружена з бізнесменом Дмитром Талпою. У цьому шлюбі у блогерки з'явилася донька Мілана. Зараз дівчинка живе з мамою та її новим чоловіком.

Дивіться відео, як Настя Скальницька повідомила другому чоловікові про вагітність:

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